King & Prince出演「Gemini」新ムービー3本公開！ふたりが新キャラ作りに挑戦

King & Princeが出演する、生成AI「Gemini」の新ムービーが12月1日より順次公開される。

ムービーの音楽はパソコン音楽クラブが制作

新ムービーには「Gemini」の魅力や楽しい使い方を一緒に発信するパートナーである「Team Gemini」の一員になったKing & Princeのふたりが出演。普段から生成AIを利用しているというふたりが、Geminiのさまざまな使い方にチャレンジしている。

ふたりは以前から「生成AIを利用している」とメディアなどで話していたことから、今回、Googleの最新AI 「Gemini」の魅力や楽しい使い方を一緒に発信するパートナー「Team Gemini」の一員に就任した。幅広い層から愛されるふたりがGeminiを使う姿を通じて、まだGeminiに触れたことのない人がGeminiを試すきっかけとなり、AIと人とのよりよい関係を提案したいと考えている。

今後は、前例のないクリエイティブをふたり自身のプロデュースで創り出すKing & Princeとともに、Geminiの幅広い活用方法や、King & Princeのふたりならではの遊び方を SNS などで世の中に発信していく。

ムービーでは、永瀬と高橋（「高」は、はしごだかが正式表記）がGeminiを使って楽しそうに過ごす自然体な姿を描いています。Geminiの画像生成機能「Nano Banana」を活用し、自身たちのフィギュア化、ぬいぐるみ化、絵文字化に挑戦したり、チャット機能を使って占いをやってみたりと、今日からすぐに楽しめる多様な使い方を提案している。

ムービーの音楽は、アナログシンセサイザーや音源モジュールのサウンドをベースにエレクトロニックミュージックを制作するDTMユニット、パソコン音楽クラブが制作した。

CM撮影現場での様子

リラックスした様子で会場入りした永瀬、高橋。撮影した写真のフィギュア＆人形化、ドット絵の絵文字スタンプ生成、5つの質問に答えて占う「動物Gemini占い」、Geminiを使って誰でも作れるキャラクター「もふもふ（仮）」の生成など Gemini を活用して、様々なことにチャレンジしながら、ムービー撮影を進行。

絵文字スタンプの作成では、ふたりの写真から作った絵文字に対して「やったーって喜ばせてみて」「号泣させてみて」「激怒させてみて」と、次々に絵文字の変身にチャレンジ。地団駄を踏むように号泣する絵文字や顔が真っ赤になるほど激怒した絵文字が生成され、その生成結果を楽しんでいた。

「もふもふ（仮）」キャラクター生成は、ふたりが作ってみたいキャラクターのイメージをGeminiに入れて、オリジナルキャラクターの生成に挑戦。永瀬は、白米好きなキャラクターを作ってみると、耳がおにぎりになって箸を持ったキャラクターが生成されて、大喜び。高橋は色や表情や体の形を詳しく指定して、クリエイティビティあふれるキャラクターを生成していた。

ふたりともハマったようで、撮影の休憩時間にもたくさんのキャラクターを生成した。

もふもふ（仮）キャラクターはSNSでも話題！

King & Princeのふたりが生成したもふもふ（仮）キャラクターは、すでにグループ公式SNSから投稿。ふたりが生成したキャラクターでハロウィンの仮装にも挑戦するなど、オリジナリティ溢れる使い方に挑戦した。

ファンからも「かわいい！」との声が多くあがり、SNS上でも同じようにたくさんのもふもふ（仮）キャラクターが生成されている。ふたりのメンバーカラーに合わせたもふもふ（仮）や、ふたりを応援する姿を描いたもふもふ（仮）など、個性溢れる遊び方が投稿された。

King & Prince インタビュー

【動画】『Geminiでなんでも画像生成篇』

【動画】Geminiでフィギュア作り篇

【動画】Geminiで絵文字作り篇

X投稿：キャラクター名前募集告知

【画像】CMカット、キービジュアル、Gemini生成キャラクター「もふもふ （仮） 」ビジュアル

