株式会社ケンテックスジャパンは、「ブルーインパルス」T-4機の運用開始30周年を記念した腕時計を11月29日（土）に発売した。限定数は300本。

製品名は「Blue Impulse チタンソーラー T-4 30周年記念モデル」。T-4機にも使用されているチタン素材をケースとブレスレットに採用。ケース径は39mm。4時位置にリューズがあるのは、任務中でも手首の動きを妨げないデザインを意識したもの。

ムーブメントは、日本製の3針ソーラーモジュールを採用。フル充電で最大4カ月稼働する。残量低下時に2秒運針で知らせる充電警告機能も備える。

文字盤の9時位置には、「T-4 30th Anniversary」の文字と公式エンブレムを配置。中央にはT-4機のシルエットをデザインした。さらに、ブルーインパルスを運用する第11飛行隊にちなみ、11時の目盛りには「T-4」の文字が印字されている。

時分針は視認性に優れたドルフィン針を採用。秒針はT-4機をモチーフにしている。

インデックスは、編隊を構成する6機を象徴し、1～6時は尾翼に描かれるアラビア書体でデザイン。5時の印字は、背面飛行を多く担当する5番機を象徴した「逆さの5」を再現した。秒針と7～12時のインデックスは、ブルーに発光する記念モデルだけの限定仕様となっている。

裏蓋には、30周年記念ロゴと001～300の限定シリアル番号を刻印する。

標準装備のメタルブレスレットには、ヘアライン仕上げの無垢チタン製3連ベルトを採用。交換用として、機体カラーをイメージしたブルー×ホワイトのナイロンベルトが付属する。

チタン3連ブレスレット

ナイロンベルト

ケースサイズ：Φ39mm 厚み：10.3mm ムーブメント：3針ソーラー（日本製） ケース素材：チタン（ヘアライン仕上げ） ガラス素材：フラットミネラルガラス ダイヤル：ブルーサンレイ仕上げ、グリーン＆ブルー蓄光インデックス バンド：チタン3連ブレスレット、ナイロンベルト バンド幅：20mm 防水：10気圧防水 稼働時間：4カ月（フル充電時） 重量：90g（チタン3連ブレスレット）、60g（ナイロンベルト） 価格：4万7,300円