日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）のオフショットが公開。広大な草原で見せた自然体の姿に注目が集まっている。

【画像】秋空の下、草原で微笑む目黒蓮／目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット

■秋空の下、広がる草原に佇む目黒蓮

投稿されたのは、澄んだ青空と広大な草原を背景に、目黒が柔らかく微笑む1枚。ブラウンのアウターに赤のニット、淡いブルーデニムというカジュアルなスタイリングで、陽に照らされた優しい表情はどこか少年のよう。自然の景色に溶け込むようなリラックスした雰囲気が印象的だ。

SNSでは「景色に負けない爽やかさ」「ひたすらかわいい」「優しい笑顔に癒やされる」「尊い」「素朴さがたまらん」「かっこ良すぎる」「前髪重めのめめ好き」「雑誌の1ページみたい」「スタイル良すぎ」といった声が寄せられている。

『ザ・ロイヤルファミリー』は物語が進むにつれて登場人物の関係や心情が深まっていく展開が話題。ドラマの今後にも期待が高まっている。

■目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット

Snow Man

