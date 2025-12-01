元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏が1日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。議論が続いている皇族数の減少の問題についてコメントした。

秋篠宮さまは30日、還暦となる60歳の誕生日を迎えられ、記者会見で、「高齢化も含めて公的な活動の担い手が減ってきているというのはもう間違いないことです。やはり全体的な公的な活動の規模を縮小するしか今はないのではないかと思います」と皇族数の確保について課題を指摘したことについて取り上げた。

現在、現在皇室は16人の方々で構成され、うち未婚の皇族方は6人。このうち悠仁さまを除く5人は全員女性で、今後結婚で皇室を離れられる可能性がある。与野党で皇室典範改正の議論が行われており、皇族数確保に関する全体会議では皇統に属する男系男子の養子縁組を認める案や、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案が出ているが、野党間で隔たりは解消せず、合意は来年以降に持ち越しとなっている。

玉川氏は「今の皇室の構成の図を見ると、4組の夫婦で6人の子供。そうすると、出生率で考えると1.5ですよね。これは皇室だけ日本の中で特別じゃないと思うんですよ。やっぱりこれからさらに出生率は減っていく。日本の全体がもう、1.2とか1.1ですから。だからどういうふうな広げ方をしたとしても、ずっと減ってくんだろうなと僕は思うんですよね」と指摘した。

その上で「そういうふうな意味で言うと、どういうふうに守るのかっていう議論ばっかりしているんだけど、ちょっと抜けている議論として、皇族の方々も人間。で、その人たちに我々は凄く一般の国民の間で強いられないものをずっと強いている。籠の鳥にしようとしているっていう部分はないですかと」と見解を示した。

「全体会議の中で、婚姻後も皇族の身分を保持する案。例えば女性皇族は結婚したら、やっと籠の鳥から離れられるという思いがあったかもしれないのをまた戻すっていうような話にも見える」と玉川氏。「だからあくまで人間なんだっていうことで、どれぐらい政治がそういうふうな部分に寄り添って本音を聞いているんだろうって、僕、凄い疑問なんですよね。そういうふうな視点なしに、皇室が続いていくことが大事なんだと、そのためにはこういう制度にするんだ、こういうふうにするんだ、っていうふうな話ばっかり聞こえてくる感じがして。それでいいんだろうか？と凄く思うんですよね」と疑問を投げかけた。