¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø±é¤ÎÃæ»ßÂ³½Ð¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¶½Ì£¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤«¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø±é¤¬Â³¡¹Ãæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤Î¼çÂê²Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÂçÄÐ¥Þ¥¤¬£²£¸Æü¤Ë¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡×¤Ç²Î¾§Ãæ¡¢ÆÍÁ³±éÁÕ¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¾å³¤¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±é¤¬Â³¡¹¤ÈÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊóÆ»¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¶½Ì£¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñÊ¸²½¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤é¤¨¤ë±¦Â¦¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È²æ¡¹¤Û¤É¤Ï¼ÂºÝ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Î¾×·â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤éÆüËÜ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥¤¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È·ë¶É¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
