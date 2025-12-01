ºÇ½ªÀá¤«¤é2Æü¡Ä¾º³ÊÀÁÉé¿Í¤¬¡Ö¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¡¡¿·´ÆÆÄ·èÄê¤Ë¶Ã¤¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¸µ»¥ËÚ¡¢²£ÉÍFC¤Î»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÂçÊ¬¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï12·î1Æü¡¢»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀá¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡52ºÐ¤Î»ÍÊýÅÄ»á¤Ï¡¢2015Ç¯7·î¤«¤é2017Ç¯¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏJ2¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¥Á¡¼¥à¤òJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç²£ÉÍFC¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ØÆ³Îò¤ÏÄ¹¤¯¡¢J1¤Ç¤Î»Ø´ø¤Ï92»î¹ç¡Ê24¾¡19Ê¬49ÇÔ¡Ë¡¢J2¤Ç¤Ï139»î¹ç¡Ê76¾¡35Ê¬28ÇÔ¡Ë¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»¥ËÚ¤Ç1ÅÙ¡¢²£ÉÍFC¤Ç¤Ï3ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¾º³ÊÀÁÉé¿Í¡É¤À¡£
¡¡»ÍÊýÅÄ»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö½é¤Î¶å½£¡¢ÂçÊ¬¤È¤¤¤¦¿·Å·ÃÏ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤ë»ö¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄJ2¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¾º³Ê¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢ÂçÊ¬¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤à¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡×¡ÖÆ°¤¤¬Áá¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¼ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö¾º³Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿Í»ö¡×¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¸åÇ¤¤Î·èÄê¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë