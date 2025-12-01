ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ほどよいボリュームで底冷え感をしっかりと防いでくれる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのキルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのキルトラグ」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格：【約130×190】5,990円（税込）、【約190×190】7,590円（税込）、【約190×240】8,990円（税込）

品質：【表地】ポリエステル100％、【裏地】ポリエステル80％、綿20％、【中わた】ポリエステル100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのマイクロファイバーのキルトラグ。

ブルー×アイボリーの色使いが新鮮でかわいい！

季節感たっぷりなデザインなのもポイントです。

ブルーの部分は総柄デザインに☆

雪景色の中で冬の遊びを楽しむ「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」、「ルー」の姿が描かれています。

みんな首にマフラーを巻いて暖かそう！

アイボリーの部分には雪の結晶の型押しが施されています。

＜素材アップ＞

マイクロファイバー素材で肌触りも◎

中わた入りでふかふか快適な座り心地。

四隅にはゴムバンドも付いています。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗えるのもうれしい！

汚れたらすぐにお手入れができて、いつでも清潔な状態を保てます。

お部屋の大きさに合わせて選べる3種類のサイズ展開なのも魅力的。

ほどよいボリュームで底冷え感をしっかりと防いでくれる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのキルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

