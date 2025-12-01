雪景色の中で冬の遊びを楽しむプーさん！ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのキルトラグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ほどよいボリュームで底冷え感をしっかりと防いでくれる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのキルトラグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのキルトラグ」くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
サイズと価格：【約130×190】5,990円（税込）、【約190×190】7,590円（税込）、【約190×240】8,990円（税込）
品質：【表地】ポリエステル100％、【裏地】ポリエステル80％、綿20％、【中わた】ポリエステル100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「くまのプーさん」デザインのマイクロファイバーのキルトラグ。
ブルー×アイボリーの色使いが新鮮でかわいい！
季節感たっぷりなデザインなのもポイントです。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
ブルーの部分は総柄デザインに☆
雪景色の中で冬の遊びを楽しむ「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」、「ルー」の姿が描かれています。
みんな首にマフラーを巻いて暖かそう！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
アイボリーの部分には雪の結晶の型押しが施されています。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
＜素材アップ＞
マイクロファイバー素材で肌触りも◎
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
中わた入りでふかふか快適な座り心地。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
四隅にはゴムバンドも付いています。
ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗えるのもうれしい！
汚れたらすぐにお手入れができて、いつでも清潔な状態を保てます。
お部屋の大きさに合わせて選べる3種類のサイズ展開なのも魅力的。
ほどよいボリュームで底冷え感をしっかりと防いでくれる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのキルトラグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 雪景色の中で冬の遊びを楽しむプーさん！ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのキルトラグ」 appeared first on Dtimes.