加熱式たばこIQOSを展開するフィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、「IQOS イルマ i」および「IQOS イルマ」専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」からフレーバー系メンソール新製品「センティア アイシー レッド」を発表。12月1日（月）より順次発売する。

名称にある「アイシー」は強冷メンソール感を、「レッド」は赤い果実のアロマを表している。「赤い果実の強冷メンソール」と打ち出している通り、強冷メンソールの爽快感と、赤い果実とフローラルな香りの絶妙な調和を楽しめる製品だ。

ポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシック氏は、「加熱式たばこ市場において、フレーバー系メンソールカテゴリーのシェアは大きく成長している」と市場動向に言及。

「フレーバー系メンソール製品を愛用する20歳以上の喫煙者の中でも、特に強メンソールシリーズの製品を好む方に向けて、より充実したラインアップからお好みの味わいを見つけていただきたい」と、センティア製品のラインアップ強化の背景を説明している。

「センティア アイシー レッド」の発売に伴い、センティア製品のラインアップは全17銘柄となる。