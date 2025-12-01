¹á¹Á¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤ò¡ÖÃÝÀ½Â¾ì¡×¤È¤¹¤ëÅö¶É¤Ë¡Ä»ÔÌ±¡ÖÃÝ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê
¹á¹Á¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ»´»ö¤Ç²Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÃÝÀ½Â¾ì¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¹á¹ÁÅö¶É¤¬°ÂÁ´´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÛ²ò¤ÇÃÝ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
30Æü¤Î¹á¹Á¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¡ÊSCMP¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¶É¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊä½¤¹©»ö¤ÇÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤»ñºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Èï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¥È¥Ã¥×¤ÎÍû²ÈÄ¶¡Ê ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¡¼¡Ë¹ÔÀ¯Ä¹´±¤ÏÃÝÀ½Â¾ì¤ò¶âÂ°À½Â¾ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÄÏÀÃæ¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·»ÔÌ±¤ÏÄÃ²Ð¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¤âÃÝÀ½Â¾ì¤Ï¸¶·¿¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áë¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤¿¥¹¥Á¥í¥Õ¥©¡¼¥àÃÇÇ®ºà¤ÈÂ¾ì¤Î¾å¤«¤éÊ¤¤ï¤ì¤¿ÎÐ¿§¤Î°ÂÁ´¥Í¥Ã¥È¤¬²ÐºÒ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¶É¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¡£¹©»ö²ñ¼Ò¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬2·ï¤Î°ÂÁ´µ¬Äê°ãÈ¿¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼õÃí¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤âÉÔÀµµ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
³°ÊÉºî¶ÈÍÑ¤ÎÂ¾ì¤Ï¶âÂ°¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÏÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ë¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃÝÀ½Â¾ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¹á¹Á¤Î»ÔÌ±¤¬ÃÝÀ½Â¾ì¤òÃæ¹ñËÜÅÚ¤È°Û¤Ê¤ë¹á¹Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢¹³µÄÀ¤ÎÀ¤ÏÀ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¹á¹ÁÃæÊ¸Âç¤Î¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥Á·úÃÛ³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡ÖÃÝ¤Ï¤â¤È¤â¤È¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ç³¾Æ¤¬ÃÙ¤¯¤ÆÈ¯²Ð¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÃÝÀ½Â¾ì¤ÏÃæ¹ñ·úÃÛ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤Ç1000Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶âÂ°¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¬¡¢¹á¹Á¤Ï¹â²¹Â¿¼¾¤Ç³¤É÷¤¬ÉÑÈË¤â¿á¤¯ÆÃÀ¾å¡¢ÃÝ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á¸½ÃÏ¤ÇÃÝÀ½Â¾ì´ØÏ¢¤Î·úÃÛ½¾»ö¼Ô¤ÏÌó4000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£°ÂÁ´¥Ù¥ë¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ä¹¤¤ÃÝ¤ò²£¤È½Ä¤Ë1ËÜ¤º¤ÄÀÑ¤ó¤ÇÂ¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î²ÐºÒ¤ÇÀ¯ÉÜÀÕÇ¤ÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢Åö¶É¤Ï2019Ç¯¤ÎÌ±¼ç²½¥Ç¥â¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿Ãæ¥Ç¥â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤¿¡£Ãó¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ý¸ø½ð¤ÏÀè·î29Æü¡¢¡Öº£²ó¤Î²ÐºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¿ÃæÍð¹Á¡ÊÃæ¹ñ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¹á¹Á¤òÏÇ¤ï¤¹¡ËÀªÎÏ¤¬ÁûÍð¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¹á¹Á¤ò¤Þ¤¿Á÷´ÔË¡È¿ÂÐ¥Ç¥â¤Îº®Íð¤ËÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÁ´êÊ¸¤òºÜ¤»¤¿·Ç¼¨¼Ô¤â·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ç¼¨¼Ô¤È½êÂ°ÃÄÂÎ¤Ï´ÆÆÄÌäÂê¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜÀÕÇ¤µæÌÀ¡¢ÆÈÎ©µ¡¹½¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¢¹©»ö´ÆÆÄÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢Èï³²½»Ì±»Ù±ç¤Î4¤Ä¤ÎÍ×µá¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËºÜ¤»¤¿¤¬¡¢¸½ºßÀÜÂ³¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£