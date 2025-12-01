YOASOBI、日本人初の“アジア10大ドーム＆スタジアムツアー”開催決定
YOASOBIが、2026年から2027年にかけてアジア10都市で実施する過去最大規模のライブツアー『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』を開催することを発表した。これは、日本人アーティストとしては史上初となる“アジア10大ドーム＆スタジアムツアー”の快挙となる。
【写真】日本人初！ツアー『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027』告知画像
同ツアーは、日本国内5都市（大阪・名古屋・福岡・札幌・東京）およびアジア5都市（台北・ソウル・香港・シンガポール、そして追加1都市）の計10都市を巡る大規模な公演シリーズ。詳細は後日発表される。
YOASOBIはこれまで、アリーナツアーやZeppツアー、昨年のドーム公演に加え、2度のアジアツアーや欧米での単独公演、CoachellaやLollapaloozaといった世界的フェスティバルへの出演など、国内外での活動を着実に広げてきた。今年は自身最多となる全国40公演のホールツアーも完走し、今回のドーム＆スタジアムツアーは、YOASOBIがアジア全域で確固たる地位を築いていることを証明するものとなる。
なお、この発表は11月30日に沖縄で開催されたホールツアー最終公演にてサプライズ発表されたものであり、会場に集まったファンからは歓喜の声が沸き起こった。音楽と物語を融合させる唯一無二のスタイルで、世界へと羽ばたくYOASOBIの新たな挑戦に注目が集まる。
