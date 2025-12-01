記事のポイント

ファッション企業がアプリ開発を強化し顧客データの主導権を取り戻そうとしている。

ECアプリのインストールは減る一方、利用時間と定着率が上がり投資価値が高まっている。

ベニやワンオフなどがビジュアル検索やソーシャル機能で差別化し利用継続を促している。



ブランドがアプリに注力する最大理由は、データと顧客関係の「自前化」

アプリは導入ハードルは高いが、利用者の価値と継続率は大きい

アプリ開発コストと「軽量構造」で参入するブランドの増加背景

AIアプリの台頭とセレブ支援で拡大する新市場

ワンオフに見る「ソーシャル機能」が生むエンゲージメント効果

一方、腕時計のマーケットプレイスであるザ・ナインティーン・シックスティーン・カンパニー（The 1916 Company）のように、既存アプリを刷新して再ローンチする企業もある。2025年は、ワンオフ（OneOff）、ベニ（Beni）、デイドリーム（Daydream）といった複数のファッション系マーケットプレイスのアプリも立ち上がった。モバイル計測企業アジャスト（Adjust）のデータによると、2025年はグローバルでECアプリのインストール数が14％減少しており、このトレンドは意外といえる。では、ファッション企業を突き動かしているものは何か。アナリストや専門家は、ブランドがGoogleやShopifyといった仲介事業者に依存するのではなく、自社でデータと顧客との関係をより強く所有しようとしているためだとGlossyに語った。「これらのアプリが魅力的なのは、ブランドがモバイル体験を自ら所有し、発見、ロイヤルティを促進し（単なる購入だけではなく）、デジタルとリアルのタッチポイントを結びつけ、コミュニティを形成できるからである」と、リテールストラテジストで小売建築企業、MG2のプリンシパルであるメリッサ・ゴンザレス氏は述べた。「アプリにはユーザープロフィール、保存したコーデ、友人とのシェア、ライブチャット、Q＆A、ドロップ（限定販売）カウントダウン、ロイヤルティ階層といった機能が含まれることがあり、これらはピア（仲間）からの影響やアイデンティティを重視するZ世代向けに最適化されている」。膨大なショッピング手段が存在するなか、消費者にアプリをインストールさせることは難しい。しかし、一度アプリを使ったユーザーは、より価値の高い顧客になる。アジャストの同レポートによると、アプリのエンゲージメントとセッション時間は2025年2％増加し、マーケットプレイスアプリのリテンション率は24％に達した。つまり、消費者はアプリのダウンロード数を減らしているが、実際にダウンロードしたアプリに対してはより積極的に使うようになっている。2025年これまでの全アプリインストールのうち、ショッピングアプリが75％以上を占めている。リセール（中古）ショッピングプラットフォーム、ベニの共同創業者兼CEOであるケイト・サナー氏は、モバイルアプリはすでに確立したユーザーベースを持つ企業に向いていると語る。「カルトガイアなら、ブランドの熱烈なファンがアプリをダウンロードしてくれるはずで、頻繁に購入する人たちならアプリを持つ理由がある」。「Apple App Store」と「Google Play Store」でもっともダウンロードされているファッションショッピングアプリは、大量の商品更新が行われるマーケットプレイス、たとえばシーイン（Shein）やヴィンテッド（Vinted）などか、ナイキ（Nike）やH＆Mのように巨大で確立されたオーディエンスを持つブランドによるものが多い。ベニの再ローンチに見る「特化型機能」の差別化戦略イーベイ（eBay）やザ・リアルリアル（The RealReal）といったサイト横断で中古商品を検索できるベニは、当初ブラウザ拡張機能とWebサイトとしてスタートした。その後、2024年には最低限の機能だけを備えたモバイルアプリをリリースしたが、これはブラウザ拡張機能への誘導が主目的だった。しかし11月初め、ベニはより強力な機能を備えたモバイルアプリを再ローンチした。そこにはスマホカメラを使ったビジュアル検索機能も含まれている。この機能自体はベニ独自ではなく、Googleなども提供しているが、ベニは中古品に特化した検索という点で差別化を図る狙いだ。「人にアプリをダウンロードしてもらうには多くの理由が必要なので、明確な『なぜアプリなのか』が不可欠である」とサナー氏は述べた。「我々にとっての理由はビジュアル検索だった。これはスマホとアプリでこそもっとも機能する特長だからだ」。アプリ開発コストには大きな幅がある。アプリデータ企業ビジネス・オブ・アップス（Business of Apps）によると、シンプルなモバイルアプリの構築費は、推定5000〜1万ドル（約75万円〜150万円）で、より複雑なアプリは数十万ドル以上に加え、保守やアップデート費用もかかる。ベニのアプリは社内で開発され、既存のバックエンドデータベースに接続するだけのインターフェースであるため、数カ月で構築できた。これにより、アプリをまず先に作る場合に起こりがちな落とし穴を避けられた。「iOSアプリをアップデートするたびに、App Storeに再提出して再承認を受けなければならず、かなり手間がかかることもある」とサナー氏は語った。カルトガイアのアプリは11月24日にローンチされ、アプリ限定の短期間ドロップやプロモーション、24時間前の先行アクセスといった機能で熱心なショッパーに訴求している。ブランドアプリとは別に、2025年はAI搭載ショッピングアプリが大量に登場している。ファッション業界やメディアの有名人物が関与するケースも多い。ザ・イエス（The Yes）の創業者であるジュリー・ボーンスタイン氏は11月、AIショッピングツール、デイドリームのモバイルアプリ版を公開した。ビル＆メリンダ・ゲイツ夫妻の娘であるフィービー・ゲイツ氏は5月にAI価格追跡アプリ、フィア（Phia）を立ち上げ、Googleは6月にコーディネートを可視化するアプリ、ドップル（Doppl）を公開した。10月には、創業者のエミル・タル氏とボビー・メイラック氏が、エルメス（Hermès）の支援を受け、セレブのスタイルを模したショッピングアプリ、ワンオフ（OneOff）をリリースした。メイラック氏とタル氏は、アプリのダウンロードハードルは高いものの、一度ユーザーが利用するとモバイルアプリのリテンションがほかのショッピングチャネルより高い点で一致した見解を示した。ワンオフは、エマ・チェンバレン氏やエマ・ロバーツ氏のような有名セレブとの提携を通じてユーザー獲得を進めてきた。しかし、ダウンロード後は、友人が何を着て何を購入しているかを見られるといったソーシャル機能によって継続利用を促している。「我々は、初期ユーザーのフィードバックに基づいて11月を通じてソーシャルフィードを構築してきた」とタル氏は語る。「アプリを開いてチェックしたくなる習慣をユーザーに持ってもらいたかった。特に買い物目的がなくてもだ。ソーシャルフィードはそのために非常に役立っている」。多くのアプリでは平均ユーザーセッションは約3分といわれるが、8〜12分に達すれば『金字塔』とされ、インスタグラムやTikTokのような巨大アプリと競合できるレベルになる。ワンオフはすでに平均6分のセッションを達成しており、これはソーシャル要素のおかげだとメイラック氏とタル氏は述べる。「ユーザーが共有することに前向きかどうか興味があった」とメイラック氏は言う。「しかし、自分の着ている服ほどオープンでソーシャルなものはない。それを共有したいというのは非常に自然なことで、それが我々のエンゲージメント維持に大きく寄与している」。［原文：Why fashion companies are launching mobile apps, despite the ‘high barrier of entry’］Danny Parisi（翻訳、編集：藏西隆介）