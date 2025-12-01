【ゴディバ×どうぶつの森】2026年は“ティーパーティ”がテーマのチョコレートを発売
ゴディバジャパンは2026年1月9日、任天堂の人気ゲーム『どうぶつの森』とコラボしたチョコレートを発売する。
全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ、バレンタイン催事場で取り扱う。販売期間は2026年2月15日まで(予定)。
ゴディバでは例年、バレンタインに向け『どうぶつの森』とのコラボ商品を展開してきた。2026年は“ティーパーティ”をテーマに、紅茶フレーバーのチョコレートなどが登場。限定デザインの缶には、キャラクターと一緒に、ティーカップやポッドが描かれている。限定マグカップなどのグッズ付きのセットも取りそろえる。
『ゴディバ meets どうぶつの森』2026〈『ゴディバ meets どうぶつの森』コレクション(価格はすべて税込)〉
〈1〉アソートメント6粒入 Blue/Pink(各2,160円)
〈2〉アソートメント9粒入(3,240円)
〈3〉アソートメントBlue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット(3,240円)
〈4〉アソートメントPink 6粒入 ティーマットセット(3,240円)
〈5〉Gショコラ アソートメント 6粒入(1,944円)
※取扱商品は店舗によって異なる。◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入
鮮やかなブルーのオーバル形の缶に「たぬきち」「クリスチーヌ」「アンソニー」「パティ」を含む、限定チョコレート6粒が入っている。缶のフタには、チョコレートと共通の4キャラクターが描かれている。価格は税込2,160円。
ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット
上記の「アソートメント/Blue 6粒入」に、限定デザインの「フタ付きマグカップ」が付いたセット。マグカップのフタは、裏側にもデザインを施しており、小皿としても使える。価格は税込3,240円。
ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入
鮮やかなピンクのオーバル形の缶に、「しずえ」「フランソワ」「ジャック」「ティーナ」を含む限定チョコレート6粒が入っている。缶のフタには、チョコレートと共通の4キャラクターが描かれている。価格は税込2,160円。
ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入 ティーマットセット
上記の「アソートメント/Pink 6粒入」に、オリジナルデザインの「葉っぱ形ティーマット」2枚が付いたセット。ティーマットには、たくさんの「どうぶつの森」のキャラクターたちが描かれている。価格は税込3,240円。
ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入 ティーマットセット◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント 9粒入
鮮やかなグリーンの円形の缶に、限定チョコレート9粒を詰め合わせた。缶のデザインは、中のチョコレートと同様に、今回登場する全キャラクターの8人が勢ぞろいしている。価格は税込3,240円。
ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント 9粒入◆ゴディバ meets どうぶつの森 G ショコラ アソートメント 6粒入
紅茶缶をイメージした缶に、限定フレーバー「ミルクチョコレート 紅茶ガナッシュ」を含む3種類のフレーバーの「G ショコラ」を、合計6粒を詰め合わせた。缶には「たぬきち」と「しずえ」が描かれている。価格は税込1,944円。
ゴディバ meets どうぶつの森 G ショコラ アソートメント 6粒入〈入っている限定チョコレートの詳細〉
『ゴディバ meets どうぶつの森』の各商品に入っている限定チョコレートは以下の通り。
●たぬきち/しずえ
ダークチョコレートとミルクチョコレート合わせたガナッシュを、ダークチョコレートでコーティングした一粒。
限定チョコレート「たぬきち」「しずえ」
●クリスチーヌ/フランソワ
ミルクティー風味のガナッシュを、ミルクチョコレートで包んだ一粒。
限定チョコレート「クリスチーヌ」「フランソワ」
●アンソニー
ジャスミンティーのフィリングを、ミルクチョコレートでコーティングした。
限定チョコレート「アンソニー」
●パティ
ストロベリーフィリングを、ホワイトチョコレートで包んでいる。製品中にストロベリー0.6%使用。
限定チョコレート「パティ」
●ティーナ
チャイティー風味のガナッシュを、ミルクチョコレートでコーティング。
限定チョコレート「ティーナ」
●ジャック
レモンフィリングを、ホワイトチョコレートで包んだ一粒。
限定チョコレート「ジャック」
●葉っぱのマーク/ハートのチョコレート(ピンク･ホワイト)
ゲームに登場するアイテム「葉っぱのマーク(家具)」と「ハートのチョコレート」をかたどったホワイトチョコレート。
限定チョコレート「葉っぱのマーク」「ハートのチョコレート(ピンク)「ハートのチョコレート(ホワイト)」
●G ショコラ/ミルクチョコレート 塩キャラメルガナッシュ
「ゴディバ meets どうぶつの森」オリジナルラッピングの「Gショコラ ミルクチョコレート 塩キャラメル ガナッシュ」。
G ショコラ/ミルクチョコレート 塩キャラメルガナッシュ
●G ショコラ/ダークチョコレート カカオガナッシュ
「ゴディバ meets どうぶつの森」オリジナルラッピングの「Gショコラ ダークチョコレート カカオ ガナッシュ」。
●G ショコラ/ミルクチョコレート 紅茶ガナッシュ
「ゴディバ meets どうぶつの森」限定フレーバーのGショコラ。紅茶ガナッシュを、ミルクチョコレートで包んでいる。
G ショコラ/ミルクチョコレート 紅茶ガナッシュ
【クレジット表記】
(C)Nintendo