【ゴディバ×どうぶつの森】2026年は“ティーパーティ”がテーマのチョコレートを発売

ゴディバジャパンは2026年1月9日、任天堂の人気ゲーム『どうぶつの森』とコラボしたチョコレートを発売する。

全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ、バレンタイン催事場で取り扱う。販売期間は2026年2月15日まで(予定)。

ゴディバでは例年、バレンタインに向け『どうぶつの森』とのコラボ商品を展開してきた。2026年は“ティーパーティ”をテーマに、紅茶フレーバーのチョコレートなどが登場。限定デザインの缶には、キャラクターと一緒に、ティーカップやポッドが描かれている。限定マグカップなどのグッズ付きのセットも取りそろえる。

『ゴディバ meets どうぶつの森』2026

〈『ゴディバ meets どうぶつの森』コレクション(価格はすべて税込)〉

〈1〉アソートメント6粒入 Blue/Pink(各2,160円)

〈2〉アソートメント9粒入(3,240円)

〈3〉アソートメントBlue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット(3,240円)

〈4〉アソートメントPink 6粒入 ティーマットセット(3,240円)

〈5〉Gショコラ アソートメント 6粒入(1,944円)

※取扱商品は店舗によって異なる。

◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入

鮮やかなブルーのオーバル形の缶に「たぬきち」「クリスチーヌ」「アンソニー」「パティ」を含む、限定チョコレート6粒が入っている。缶のフタには、チョコレートと共通の4キャラクターが描かれている。価格は税込2,160円。

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入

◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット

上記の「アソートメント/Blue 6粒入」に、限定デザインの「フタ付きマグカップ」が付いたセット。マグカップのフタは、裏側にもデザインを施しており、小皿としても使える。価格は税込3,240円。

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Blue 6粒入 フタ付きティーマグカップセット

◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入

鮮やかなピンクのオーバル形の缶に、「しずえ」「フランソワ」「ジャック」「ティーナ」を含む限定チョコレート6粒が入っている。缶のフタには、チョコレートと共通の4キャラクターが描かれている。価格は税込2,160円。

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入

◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入 ティーマットセット

上記の「アソートメント/Pink 6粒入」に、オリジナルデザインの「葉っぱ形ティーマット」2枚が付いたセット。ティーマットには、たくさんの「どうぶつの森」のキャラクターたちが描かれている。価格は税込3,240円。

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント/Pink 6粒入 ティーマットセット

◆ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント 9粒入

鮮やかなグリーンの円形の缶に、限定チョコレート9粒を詰め合わせた。缶のデザインは、中のチョコレートと同様に、今回登場する全キャラクターの8人が勢ぞろいしている。価格は税込3,240円。

ゴディバ meets どうぶつの森 アソートメント 9粒入

◆ゴディバ meets どうぶつの森 G ショコラ アソートメント 6粒入

紅茶缶をイメージした缶に、限定フレーバー「ミルクチョコレート 紅茶ガナッシュ」を含む3種類のフレーバーの「G ショコラ」を、合計6粒を詰め合わせた。缶には「たぬきち」と「しずえ」が描かれている。価格は税込1,944円。

ゴディバ meets どうぶつの森 G ショコラ アソートメント 6粒入

〈入っている限定チョコレートの詳細〉

『ゴディバ meets どうぶつの森』の各商品に入っている限定チョコレートは以下の通り。

●たぬきち/しずえ

ダークチョコレートとミルクチョコレート合わせたガナッシュを、ダークチョコレートでコーティングした一粒。

限定チョコレート「たぬきち」「しずえ」

●クリスチーヌ/フランソワ

ミルクティー風味のガナッシュを、ミルクチョコレートで包んだ一粒。

限定チョコレート「クリスチーヌ」「フランソワ」

●アンソニー

ジャスミンティーのフィリングを、ミルクチョコレートでコーティングした。

限定チョコレート「アンソニー」

●パティ

ストロベリーフィリングを、ホワイトチョコレートで包んでいる。製品中にストロベリー0.6%使用。

限定チョコレート「パティ」

●ティーナ

チャイティー風味のガナッシュを、ミルクチョコレートでコーティング。

限定チョコレート「ティーナ」

●ジャック

レモンフィリングを、ホワイトチョコレートで包んだ一粒。

限定チョコレート「ジャック」

●葉っぱのマーク/ハートのチョコレート(ピンク･ホワイト)

ゲームに登場するアイテム「葉っぱのマーク(家具)」と「ハートのチョコレート」をかたどったホワイトチョコレート。

限定チョコレート「葉っぱのマーク」「ハートのチョコレート(ピンク)「ハートのチョコレート(ホワイト)」

●G ショコラ/ミルクチョコレート 塩キャラメルガナッシュ

「ゴディバ meets どうぶつの森」オリジナルラッピングの「Gショコラ ミルクチョコレート 塩キャラメル ガナッシュ」。

G ショコラ/ミルクチョコレート 塩キャラメルガナッシュ

●G ショコラ/ダークチョコレート カカオガナッシュ

「ゴディバ meets どうぶつの森」オリジナルラッピングの「Gショコラ ダークチョコレート カカオ ガナッシュ」。

●G ショコラ/ミルクチョコレート 紅茶ガナッシュ

「ゴディバ meets どうぶつの森」限定フレーバーのGショコラ。紅茶ガナッシュを、ミルクチョコレートで包んでいる。

G ショコラ/ミルクチョコレート 紅茶ガナッシュ

【クレジット表記】

(C)Nintendo