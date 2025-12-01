【うお座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：星（The Star）／正位置】
「星」の正位置は、やりたいことやアイデアがあふれる時期を表します。
今月は、興味や好きなことが増え、豊かな発想が湧いてくる1カ月になりそう。
ただし、考えごとに時間を取り過ぎず、大事なことには優先順位をつけて片付けていきましょう。
【今月のラッキーカラー：ホワイト】
白は心をクリアにし、あふれるアイデアや情熱を整理してくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
