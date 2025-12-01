ホテルニューオータニ幕張に、いちご＆チョコレートが主役のアフタヌーンティーが登場。ショートケーキやタルト、オペラなど
◆ホテルニューオータニ幕張に、いちご＆チョコレートが主役のアフタヌーンティーが登場。ショートケーキやタルト、オペラなど
※画像は2名分のイメージ
ホテルニューオータニ幕張のペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」より、冬の始まりを彩る旬のいちごとチョコレートが主役の「アフタヌーンティーセット〜いちご&チョコレート〜」をお届け。
定番のいちごショートケーキやいちごタルトのほか、ニューオータニが誇る「スーパーシリーズ」に、シェフ厳選のセイボリーまで華やかなラインナップ。
期間は、2025年12月1日（月）から2026年1月4日（日）まで。
いちごを贅沢に味わうスイーツのほか、ニューオータニならではの「スーパーシリーズ」も登場
ティースタンドの上段には、定番の「ストロベリーショートケーキ」やサクッとした食感の「いちごタルト」、色鮮やかな「いちごマカロン」などのいちご尽くしのスイーツが並ぶ。
さらに、糖度14度以上の静岡県産マスクメロンだけを使用したニューオータニを代表する「スーパーメロンショートケーキ」も楽しむことができるのがうれしい。
濃厚な味わいのオペラやなめらかなプリンなど、冬にとろけるチョコレートスイーツも
中段では、濃厚な味わいで不動の人気を誇る「オペラレジェール」や新登場の「チョコレートプリン」など、いちごと相性抜群のチョコレートスイーツもお目見え。
また、いちごが練り込まれたホテルメイドの「ストロベリースコーン」は、クロテッドクリームとジャムをお好みで添えていただいて。
ボリューム満点！ホテル仕立ての贅沢セイボリー
そして下段では、トルティーヤ風の「柔らか牛すじ煮のベジタブルロール」、クリーミーで心温まる「冬野菜とサーモンのフリカッセ」、ミニサイズでも食べ応え抜群の「黒毛和牛ハンバーガー」といった、シェフのこだわりが詰まった本格的な味わいのセイボリーを堪能して。
食事の最初や最後を彩る多彩なメニューはほかにも！
こちらのティーセットでは、前菜にぴったりの「ニース風ポテトサラダ」、「昆布出汁のオニオンスープ」が用意されるほか、スイーツの合間にも楽しみたい「森茸香るフライドポテト」、そして食後を彩る「季節のフルーツコンポートパフェ」、「ショコラプレート」も用意されて、最後のひと口まで心満たされそう。
また、スイーツとの相性抜群な紅茶を厳選したドリンクセレクションもお楽しみに。新登場の「ストロベリーフロマージュ」をはじめ、インド3大銘茶のダージリン、アッサム、ニルギリ、さまざまなフルーツを混ぜた「フルーツガーデン」など全10種類以上からお好みのものを選んで。
ホテル最上階からの眺望とともに贅沢なアフタヌーンティーセットを楽しむ、冬の優雅なティータイムはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル最上階から東京湾の景色を一望できる、開放的な空間で優雅なひとときを
海浜幕張駅より徒歩5分、ホテルニューオータニ幕張の最上階に位置する「ベイコートカフェ」。大きな窓から望む東京湾の絶景には時間を忘れてしまいそう。アフタヌーンティーセットでは月替わりで楽しめる季節のスイーツが絶品。ホテルならではの最上級のサービスとおもてなしに癒されて、優雅なひとときを。
