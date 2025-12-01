【みずがめ座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：月（The Moon）／正位置】
「月」の正位置は、物事が表面化することを暗示します。
今月は、思いがけない場所であなたの味方が現れる兆しがあります。
ただし、先入観で怪しむのはNG。話してみるといい人の場合もあるので、勇気を出して関わってみて。
【今月のラッキーカラー：ブラウン】
茶色のアイテムは安心感を与え、新しい出会いや関係を自然と受け入れやすくしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
茶色のアイテムは安心感を与え、新しい出会いや関係を自然と受け入れやすくしてくれます。
