2025年12月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「みずがめ座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年12月の運勢を占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


【今月のカード：月（The Moon）／正位置】
「月」の正位置は、物事が表面化することを暗示します。

今月は、思いがけない場所であなたの味方が現れる兆しがあります。

ただし、先入観で怪しむのはNG。話してみるといい人の場合もあるので、勇気を出して関わってみて。

【今月のラッキーカラー：ブラウン】
茶色のアイテムは安心感を与え、新しい出会いや関係を自然と受け入れやすくしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)