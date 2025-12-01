2試合連続スタメンも…CB喜多壱也が痛恨の一発退場、数的不利が響いたソシエダBは終盤に被弾で黒星
レアル・ソシエダBに所属するCB（センターバック）喜多壱也が、11月30日に行われたセグンダ第16節ミランデス戦にスタメン出場した。
U−20日本代表の喜多壱也は、今夏に京都サンガF.C.からレアル・ソシエダBに加入。先のFIFA U20ワールドカップ2025による離脱があったものの、ここまでセグンダ（スペイン2部）で8試合に出場しており、うち6試合でスタメン出場となっていた。
そんななかで30日、レアル・ソシエダBは第16節でミランデスと対戦。この試合に、2試合連続のスタメン出場となった喜多は、最終ラインで懸命にプレーしたのだが、スコアレスで迎えた65分に、相手FWゴンサロ・ペティーを倒して一発退場。これで数的不利となった“サンセ（愛称）”は、86分についにゴールをこじ開けられてしまった。このまま0−1で敗れ、17位に後退している。
【スコア】
ミランデス 1−0 レアル・ソシエダB
【得点者】
1−0 86分 イケル・バレラ（ミランデス）
U−20日本代表の喜多壱也は、今夏に京都サンガF.C.からレアル・ソシエダBに加入。先のFIFA U20ワールドカップ2025による離脱があったものの、ここまでセグンダ（スペイン2部）で8試合に出場しており、うち6試合でスタメン出場となっていた。
【スコア】
ミランデス 1−0 レアル・ソシエダB
【得点者】
1−0 86分 イケル・バレラ（ミランデス）