ÈÄÁÒÞæÀèÈ¯¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂçÎÌ¤Î²Ö²Ð¤äÈ¯±ìÅû¤Ç»î¹çÃæ»ß¤Ë¡Ä¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¡×¤ÈÀ¼ÌÀÈ¯É½
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï11·î30Æü¡¢»î¹çÃæ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè14Àá¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÇÂçÎÌ¤Î²Ö²Ð¤äÈ¯±ìÅû¤¬ÅÀ²Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼ç¿³¤Î¥Ð¥¹¡¦¥Ê¥¤¥Ï¥¦¥¹»á¤Ï»î¹ç³«»Ï5Ê¬¤Û¤É¤ÇÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î45Ê¬¸å¤Ë»î¹ç¤ÏºÆ³«¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤Ó¤µ¤é¤Ê¤ë²Ö²Ð¤¬ÅÀ²Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ç¿³¤ÏÀµ¼°¤Ë»î¹çÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÌµ´ÑµÒ¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ¨²üÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤â¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£ÈÕ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£´ÑµÒ¤ÈÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£²Ö²Ð¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤¿´ÑµÒ¤ÏÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³«¾ìÁ°¤È´ÑµÒÅþÃå»þ¤Ë²Ö²ÐÃµÃÎ¸¤¤òÇÛÈ÷¤·¡¢²Ö²Ð¤Î¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÄÉ²Ã¤ÎÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤â¹Ö¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Î»öÂÖ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÊýË¡¤â¸¡Æ¤¤·¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»î¹çÃæ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤Ê¤ë²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï400¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó8Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢18¥«·î¤«¤é60¥«·î¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥óÀï¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«9Ê¬¤Ç»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ë²Ö²Ð¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÌµ´ÑµÒ¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè14Àá¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÇÂçÎÌ¤Î²Ö²Ð¤äÈ¯±ìÅû¤¬ÅÀ²Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼ç¿³¤Î¥Ð¥¹¡¦¥Ê¥¤¥Ï¥¦¥¹»á¤Ï»î¹ç³«»Ï5Ê¬¤Û¤É¤ÇÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤â¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£ÈÕ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£´ÑµÒ¤ÈÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ËÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£²Ö²Ð¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤¿´ÑµÒ¤ÏÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³«¾ìÁ°¤È´ÑµÒÅþÃå»þ¤Ë²Ö²ÐÃµÃÎ¸¤¤òÇÛÈ÷¤·¡¢²Ö²Ð¤Î¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÄÉ²Ã¤ÎÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤â¹Ö¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Î»öÂÖ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÊýË¡¤â¸¡Æ¤¤·¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»î¹çÃæ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤Ê¤ë²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï400¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó8Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢18¥«·î¤«¤é60¥«·î¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥óÀï¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«9Ê¬¤Ç»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ë²Ö²Ð¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÌµ´ÑµÒ¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£