【やぎ座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／正位置】
「女教皇」の正位置は、公平で冷静な判断を示します。
今月は、あなたが誰かを評価したり、頑張りを認めたりすることで運気が上がる時期に。
上から目線にならないように、角が立たない言い方を意識すると吉。
【今月のラッキーカラー：パープル】
紫色は直感力と落ち着きをもたらし、公平な判断力を保つサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
