小田急ホテルセンチュリーサザンタワーのストロベリーアフタヌーンティー。いちごのフォルムが愛らしい「苺のマカロン」など
※写真は2名分
小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」にて、冬から春にかけて旬を迎えるいちごがティースタンドを華やかに彩る「ストロベリーアフタヌーンティー」を開催。
ショートケーキやタルト、マカロンなどかわいらしいいちごスイーツのほか、セイボリーや焼き菓子なども楽しめる充実のラインナップでお届け。期間は、2025年12月26日（金）から2026年4月30日（木）まで。
心ときめくいちごカラーのかわいいスイーツが勢揃い
注目のスイーツには、定番人気の「苺のショートケーキ」をはじめ、いちごのフォルムが愛らしい「苺のマカロン」や、いちごのコンフィチュールが決め手の「苺のパンナコッタ」、相性抜群の組み合わせが楽しめる「苺とチョコレートのタルト」、ピンク色がかわいい「苺のレアチーズ」などの5品が用意される。
いちごを組み合わせた華やかでカラフルなセイボリー
セイボリーには、食べ応えのある「サーモンとクリームチーズのパニーニ」や、意外な組み合わせが楽しめる「ドライストロベリーとハム・チーズのキッシュ」、甘みと塩気のバランスが絶妙な「苺のゼリーとサラミのピンチョス」などの3品がラインナップ。
クッキーやスコーンなどティースタンドを彩る焼き菓子
焼き菓子は、ふんわりと紅茶が香る「苺と紅茶のパウンドケーキ」、ダイヤモンドの意味を持つ「苺のディアマンクッキー」、ホテル内で水耕栽培されているスイートバジルを使用した「苺とバジルのコンフィチュール」や、いちごやフランボワーズなどが入れられた「ミックスベリーのバター」で楽しむ2種類のスコーンなどが揃う。
オプションで楽しめる3種のいちごのカクテルにも注目
オプションドリンクには、いちごの香りがふわりと広がる乾杯におすすめのモクテル（ノンアルコールカクテル）2種類と、飲みやすいウォッカベースカクテル1種を用意。
ご褒美時間にぴったりなアフタヌーンティーとともに、甘酸っぱいいちご尽くしの幸せなひとときを満喫して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
華やかスイーツでティータイム。新宿で心躍らせるアーバンビューのひととき
新宿駅南口徒歩すぐ、小田急ホテルセンチュリーサザンタワー20階「ラウンジ サウスコート」は、時間帯で変わる眺望が印象的なラウンジ。3段スタイルのアフタヌーンティーをはじめとする旬で華やかなデザートや軽食がゆったりと楽しめる。女子会や友人との集まり、1人の時間を楽しみたいときに迷わず足を運んでみて。
