【いて座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、決断にはまだ少し早いことを示しています。
今月は、すぐに白黒をつけなくても物事がうまく進む時期。
ただし、後回しにし過ぎると決断が遅れるので注意が必要です。
【今月のラッキーカラー：レッド】
赤色は行動力と勇気をもたらし、迷いやすい決断をサポートしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
