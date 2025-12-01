【さそり座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：隠者（The Hermit）／正位置】
「隠者」の正位置は、内省と自己発見を促します。
今月は、ゆっくり過ごす時間の中で、自分の新しい強みや特技を見つけられそう。
ただし、忙しさに流されて休息をおろそかにしないよう注意。しっかり休みを取ることが大切です。
【今月のラッキーカラー：イエロー】
黄色は明るさと集中力を高め、内省の時間をより実りあるものにしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
【今月のカード：隠者（The Hermit）／正位置】
「隠者」の正位置は、内省と自己発見を促します。
今月は、ゆっくり過ごす時間の中で、自分の新しい強みや特技を見つけられそう。
ただし、忙しさに流されて休息をおろそかにしないよう注意。しっかり休みを取ることが大切です。
黄色は明るさと集中力を高め、内省の時間をより実りあるものにしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)