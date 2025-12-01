ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第四話 池袋
◆ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第四話 池袋
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
Tefu
旬の素材をオリエンタルな感性で仕立てた創作料理を提供。1皿のポーションはあえて控えめで、さまざまなメニューを少しずつ楽しめます。点心から始まり、四川風ボロネーゼなど個性豊かな締めものまで、多彩な味を心ゆくまで堪能して。
TEL.03-3971-8155
住所／東京都豊島区南池袋2-10-3 齊藤ビル1F
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける
