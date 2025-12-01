【てんびん座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／正位置】
「運命の輪」の正位置は、環境に恵まれることを示します。
今月は、あなたの力を発揮できる環境に恵まれる1カ月。
ただし、新しい挑戦で少し不安を感じることもあるかもしれません。そんな時は直感を信じて大丈夫。
【今月のラッキーカラー：グリーン】
緑は安心感と調和を与え、新しい環境でも力を発揮しやすくしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／正位置】
「運命の輪」の正位置は、環境に恵まれることを示します。
今月は、あなたの力を発揮できる環境に恵まれる1カ月。
ただし、新しい挑戦で少し不安を感じることもあるかもしれません。そんな時は直感を信じて大丈夫。
緑は安心感と調和を与え、新しい環境でも力を発揮しやすくしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)