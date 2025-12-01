2025年12月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「てんびん座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2025年12月の運勢を占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／正位置】
「運命の輪」の正位置は、環境に恵まれることを示します。

今月は、あなたの力を発揮できる環境に恵まれる1カ月。

ただし、新しい挑戦で少し不安を感じることもあるかもしれません。そんな時は直感を信じて大丈夫。

【今月のラッキーカラー：グリーン】
緑は安心感と調和を与え、新しい環境でも力を発揮しやすくしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)