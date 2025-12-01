メンバー全員が電撃合意！解散をめぐる憶測が広がるZEROBASEONE、活動の“2カ月延長”を発表

解散をめぐる憶測が広がるなか、ZEROBASEONEがファンとより多くの時間を共にする。

【写真】「彼氏感えぐい」ジャン・ハオ、渋谷に降臨

12月1日、所属事務所WAKEONEは、ZEROBASEONEのメンバー9人全員が活動を2カ月延長することに電撃合意したと明らかにした。

今回の決定は、チームに対する深い愛情と、ZEROSE（ファンダム名）の変わらない大きな愛に心から応えたいという思いをメンバーたちが一つにした結果だ。

活動は当初、来年1月までとされていたが、同年3月まで完全体での活動を続けることになる。

またZEROBASEONEは、2025ワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR HERE&NOW」のアンコールコンサートおよび新譜のリリースまで行う計画だ。

（写真提供＝OSEN）ZEROBASEONE

WAKEONEは「全世界のファンと共にした時間を意味深くつなげていきたいという思いから活動延長を決定した」とし、「その感謝の気持ちを音楽とステージで伝えるために、メンバーたちが一つの心となってアンコールコンサートと新譜を準備している」と述べた。

ZEROBASEONEはデビュー以来、6作連続でミリオンセラーを記録し、「第5世代を代表するグループ」として位置付けられた。また、アメリカのビルボードチャートや日本のオリコンチャートなど、世界主要音楽市場でも着実に存在感を拡大してきた。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。