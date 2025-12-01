元カレに「ヨリを戻したい！」と思わせるイメチェン作戦９パターン
自分を振った元カレに、別れた当時とほとんど変わらない姿でアプローチしても、スルーされるのがオチというもの。本気でヨリを戻したいなら、元カレが目を見張るほど素敵に生まれ変わって、「復縁」を意識させるといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「元カレに『ヨリを戻したい！』と思わせるイメチェン作戦」をご紹介します。
【１】毎日を生き生きと過ごし、あえて独り身の充実感を見せつける
「元カノの楽しそうな顔を見て、やっぱいいなと懐かしくなった」（20代男性）というように、多少強がってでも凛とした姿を見せれば、もう一度、相手を惹きつけることができるかもしれません。元カレに自分を追わせることができれば大成功でしょう。
【２】友達に思いやりを示すなど、内面的な美しさを感じさせる
「これまで元カノのいいところを見逃してたのかも、と反省した」（10代男性）というように、もともとの長所をさらに伸ばすだけでも、「素敵になった」と好印象を与えられそうです。とはいえ、元サヤを狙って過剰にいい人ぶるのはやりすぎでしょう。
【３】これまで以上に熱心に仕事に取り組み、「できる女」を目指す
「今ならちょうどいい距離感で付き合えそうな気がした」（20代男性）というように、一旦恋愛を忘れて仕事に打ち込むことで、かえっていい結果に結びつく場合もあります。同志として切磋琢磨するうちに、いつしか元の関係に戻っているかもしれません。
【４】上品な立ち居振る舞いを身につけ、大人の女性へと変貌を遂げる
「こんな素敵になるなら別れなきゃよかった…とちょっと後悔」（20代男性）というように、相手と久々に会うなら、思い切り大人びた雰囲気で登場するのもよさそうです。付け焼刃だとボロが出そうなので、これがデフォルトになるよう日々努力しましょう。
【５】ダイエットや筋トレで美脚を実現し、惜しげもなく披露する
「もう他人なんだからと自分に言い聞かせながらも、ついチラ見してしまった」（20代男性）というように、ボディラインに磨きをかけて、元カレの視覚と本能を刺激する作戦です。色気全開で迫って安く見られても困るので、見せ方は加減しましょう。
【６】コンタクトを眼鏡に替えて、知的な雰囲気を漂わせる
「前はクールなイメージではなかったから、ドキッとした」（20代男性）というように、眼鏡などの小道具ひとつで、全体的な印象を変えることも可能なようです。逆に、眼鏡をコンタクトに替えて瞳の美しさを強調すれば、目が合ったときに威力を発揮できるでしょう。
【７】元カレが好きそうなファッションを積極的に取り入れる
「かわいい子がいると思って近づいたら元カノで、そのまま立ち話した（笑）」（10代男性）というように、元カレ好みの服装をしたら、注意を引けるかもしれません。あからさまに趣味を合わせて、「もしかしてまだ俺のことを…」と予感させるのも手です。
【８】ナチュラルな髪色に戻して、清楚なイメージを作り上げる
「清楚系になってる！とビックリして、目が釘付けになった」（10代男性）というように、ヘアスタイルを劇的に変化させるのも、インパクト大のようです。相手が見慣れてしまう前に日を置かずに急接近して、親密なやりとりを復活させたいところです。
【９】周りの人に笑顔で接するなど、親しみやすいキャラになる
「ガラリと印象が変わってて、初対面みたいに緊張した」（20代男性）というように、表情豊かな「雰囲気美人」になって、元カレをドキッとさせる方法です。感じのいい女性になって損することはないので、この機会に自分を変えてみてはいかがでしょうか。
元カレを取り戻せるなら、イメチェンする価値は十分ありそうです。「新しい私」を見せつけて、昔のイメージを上書きしてしまいましょう。（安藤美穂）
【１】毎日を生き生きと過ごし、あえて独り身の充実感を見せつける
「元カノの楽しそうな顔を見て、やっぱいいなと懐かしくなった」（20代男性）というように、多少強がってでも凛とした姿を見せれば、もう一度、相手を惹きつけることができるかもしれません。元カレに自分を追わせることができれば大成功でしょう。
「これまで元カノのいいところを見逃してたのかも、と反省した」（10代男性）というように、もともとの長所をさらに伸ばすだけでも、「素敵になった」と好印象を与えられそうです。とはいえ、元サヤを狙って過剰にいい人ぶるのはやりすぎでしょう。
【３】これまで以上に熱心に仕事に取り組み、「できる女」を目指す
「今ならちょうどいい距離感で付き合えそうな気がした」（20代男性）というように、一旦恋愛を忘れて仕事に打ち込むことで、かえっていい結果に結びつく場合もあります。同志として切磋琢磨するうちに、いつしか元の関係に戻っているかもしれません。
【４】上品な立ち居振る舞いを身につけ、大人の女性へと変貌を遂げる
「こんな素敵になるなら別れなきゃよかった…とちょっと後悔」（20代男性）というように、相手と久々に会うなら、思い切り大人びた雰囲気で登場するのもよさそうです。付け焼刃だとボロが出そうなので、これがデフォルトになるよう日々努力しましょう。
【５】ダイエットや筋トレで美脚を実現し、惜しげもなく披露する
「もう他人なんだからと自分に言い聞かせながらも、ついチラ見してしまった」（20代男性）というように、ボディラインに磨きをかけて、元カレの視覚と本能を刺激する作戦です。色気全開で迫って安く見られても困るので、見せ方は加減しましょう。
【６】コンタクトを眼鏡に替えて、知的な雰囲気を漂わせる
「前はクールなイメージではなかったから、ドキッとした」（20代男性）というように、眼鏡などの小道具ひとつで、全体的な印象を変えることも可能なようです。逆に、眼鏡をコンタクトに替えて瞳の美しさを強調すれば、目が合ったときに威力を発揮できるでしょう。
【７】元カレが好きそうなファッションを積極的に取り入れる
「かわいい子がいると思って近づいたら元カノで、そのまま立ち話した（笑）」（10代男性）というように、元カレ好みの服装をしたら、注意を引けるかもしれません。あからさまに趣味を合わせて、「もしかしてまだ俺のことを…」と予感させるのも手です。
【８】ナチュラルな髪色に戻して、清楚なイメージを作り上げる
「清楚系になってる！とビックリして、目が釘付けになった」（10代男性）というように、ヘアスタイルを劇的に変化させるのも、インパクト大のようです。相手が見慣れてしまう前に日を置かずに急接近して、親密なやりとりを復活させたいところです。
【９】周りの人に笑顔で接するなど、親しみやすいキャラになる
「ガラリと印象が変わってて、初対面みたいに緊張した」（20代男性）というように、表情豊かな「雰囲気美人」になって、元カレをドキッとさせる方法です。感じのいい女性になって損することはないので、この機会に自分を変えてみてはいかがでしょうか。
元カレを取り戻せるなら、イメチェンする価値は十分ありそうです。「新しい私」を見せつけて、昔のイメージを上書きしてしまいましょう。（安藤美穂）