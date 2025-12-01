TV¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡×¤è¤ê¡¢¡ÖK.I.T.T.¡Ê¥¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¡ÖK.A.R.R.¡Ê¥«ー¥ë¡Ë¡×¤¬1/20RC¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯Çä¡ª
¡¡¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¤ÏRC¥«ー¡ÖR/C ¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡ÊK.I.T.T.¡Ë¡×¤È¡¢¡ÖR/C ¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡ÊK.A.R.R.¡Ë¡×¤ò11·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï³Æ7,678±ß¡£Áö¹Ô¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤ÎÃ±»°´¥ÅÅÃÓ6ËÜ(ËÜÂÎ4ËÜ¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥é2ËÜ)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Àー¡×¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ¡£¸µ·º»ö¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥Ê¥¤¥ÈºâÃÄ¤ÎÁí¿ã¥¦¥£¥ë¥È¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±¡¢¸½Âå²Ê³Ø¤òÄ¶¤¨¤ëËüÇ½¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡Ö¥Ê¥¤¥È2000¡×¤È¶¦¤Ë¡¢°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡Ö¥Ê¥¤¥È2000¡×¤Ë¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½K.I.T.T.(¥¥Ã¥È)¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íê¤â¤·¤¤ÁêËÀ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥±¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤ò¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª¤µ¤ó¡¢K.I.T.T.¤òÌîÅç¾¼À¸¤µ¤ó¤¬±é¤¸Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖK.A.R.R.¡Ê¥«ー¥ë¡Ë¡×¤ÏK.I.T.T.¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡£¼«¸ÊÊÝÂ¸¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¿¤á¼ºÇÔºî¤È¤·¤ÆÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¥ËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯Æ°¡¢ÈÈºá¤òÈÈ¤·¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÉü³è¤¹¤ë¤Ê¤É°õ¾Ý¿¼¤¤Å¨¤À¡£
¡¡RC¥«ー¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁ´Ä¹200mm¡¢1/20¥¹¥±ー¥ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¥ã¥Êー¤òLED¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Á°¿Ê»þ¤Ï¥Õ¥©¥°¥é¥¤¥È¡¢¸å¿Ê»þ¤Ï¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£·àÃæÆ±ÍÍ¡¢K.I.T.T.¤Ï¹õ°ì¿§¡¢K.A.R.R.¤Ï¹õ¤È¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Äー¥È¥ó¥«¥éーºÌ¿§¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¥ã¥Êー¤â¡¢K.I.T.T.¤ÏÀÖ¡¢K.A.R.R.¤Ï¥¢¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2Âæ¤½¤í¤¨¤ë¤È·àÃæ¤ÎÀï¤¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¡ÚK.I.T.T.¡Û ¡ÚK.A.R.R.¡Û
(C)Universal City Studios LLC.All Rights Reserved.