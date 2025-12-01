韓国プロ野球（ＫＢＯ）のキウムからポスティングシステムを利用してＭＬＢ挑戦を目指している宋成文（ソン・ソンムン）内野手（２９）について３０日（日本時間１２月１日）、米専門メディア「ドジャース・ネーション」が特集記事を掲載した。

これまでにドジャースが宋成文の獲得に興味を示していると韓国メディア「朝鮮日報」が伝えているが、宋成文について「ドジャース・ネーション」は「（正三塁手の）マンシーが３０代半ばであり、現在の契約があと１年ということを考えると、ドジャースは比較的早く新たな三塁手を必要とする状況になる可能性がある」と指摘。「日本人選手の村上宗隆（ヤクルト）や岡本和真（巨人）の方が知名度は高いが、宋成文はドジャースにより適した選手になるかもしれない」と報じた。

宋成文のポスティング評価額はおよそ１２５０万ドル（約１９億５０００万円）と言われており、村上らと比べて安価であることに加え、ドジャースには２４年までキウムで宋と同僚だった金慧成（キム・ヘソン）が在籍。「金はメジャー挑戦を積極的に勧めており、ドジャースは金慧成を通じて接触する可能性が高い」とされている。

宋成文は今季、ＫＢＯで打率３割１分５厘、２６本塁打、９０打点の好成績。１１月１５日に東京Ｄで行われた侍ジャパンとの強化試合では森浦（広島）からアーチをかけた。今季は６４６打席で９６三振とコンタクト率も高く、三塁以外に一塁、二塁でも出場経験があるなどユーティリティーな一面も兼ね備えている。

交渉期限は米東部時間１２月２１日午後５時（日本時間２２日午前７時）まで。「ドジャース・ネーション」は「宋はコストを抑えて獲得でき、常に『お買い得の価値』を探し続けるドジャースとって理想的な選手となり得る」とし、「アジア市場での支配力をさらに強固にするもう一つの例となるかもしれない」とした。今オフは村上、岡本、今井達也（西武）ら新たな日本人選手の獲得には消極的だと伝えられているド軍だが、韓国から新スター候補を獲得するのだろうか。