俳優の石原良純（63）が1日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。議論が続いている皇族数の減少の問題についてコメントした。

秋篠宮さまは30日、還暦となる60歳の誕生日を迎えられ、記者会見で、「高齢化も含めて公的な活動の担い手が減ってきているというのはもう間違いないことです。やはり全体的な公的な活動の規模を縮小するしか今はないのではないかと思います」と皇族数の確保について課題を指摘したことについて取り上げた。

現在、現在皇室は16人の方々で構成され、うち未婚の皇族方は6人。このうち悠仁さまを除く5人は全員女性で、今後結婚で皇室を離れられる可能性がある。

この件について、石原は「皇室というものが日本国にあるということ、いろんな意味で、僕は大事なことだと思う」とコメント。「そういう中で、実際、本当に家系図を見てみると、男子皇族は若い人いないなーってこともあるし、本当に女性皇族のあり方ってことはやっぱり早急にしないと皆さんに負担がかかる。だから議論を急いだ方がいいんじゃないかなと思いますよ」とした。