タカノフルーツパーラーのクリスマス限定パフェ♡苺づくしの華やかデザート

タカノフルーツパーラーから、この冬だけの特別な「クリスマス」スイーツが登場します。苺をメインに、サンタや星のモチーフをあしらった華やかなデザートは、まるで小さな舞台のように胸がときめくかわいらしさ。ひと口ごとに広がる甘さは、クリスマスギフトを開ける瞬間のような幸福感が広がります。各店舗ごとに異なる限定パフェやプレートが揃い、自分好みの“特別な一品”に出会える季節です♡

店舗別クリスマス限定スイーツ一覧

新宿本店では【Xmasパフェ】（税込2,420円）を12/16（火）～12/25（木）に提供。

新宿髙島屋店では【クリスマスパフェ】（税込2,200円）が12/1（月）～12/25（木）で味わえます。

池袋東武店

横浜髙島屋店

京急上大岡店

池袋東武店と横浜髙島屋店、京急上大岡店では同じく【クリスマスパフェ】（税込2,310円）を提供し、京急上大岡店のみ税込330円でコーヒーまたは紅茶のセットが追加可能。

JR名古屋髙島屋店の【3種苺のクリスマスツリーパフェ】（税込2,640円）は、セットドリンクを同条件で用意しています。

サンマルクカフェの冬限定♡ホワイトスノー＆濃厚チーズサンド登場

特別なプレートメニューも登場♡

川越丸広店では、苺を中心にクリスマスらしい華やぎを添えた【Xmasアラカルトプレート】（税込2,420円）をご提供。コーヒーまたは紅茶が付いた満足感のある内容です。

アトレ吉祥寺店では、サンタや星型などのデコレーションがかわいい【クリスマスパフェ】（税込2,200円）を12/1（月）～12/25（木）まで展開。

どの店舗でも、果実の魅力を最大限に引き出すタカノフルーツパーラーならではの美しい仕上がりが楽しめます♪

クリスマスに味わうご褒美スイーツ

各店で提供されるクリスマスメニューは、苺を贅沢に使用した華やかなパフェやプレートばかり。

サンタやトナカイ、星をモチーフにした飾りつけが、季節ならではの可愛さを演出します。

見た目の愛らしさはもちろん、専門店ならではの果実のおいしさをしっかりと味わえるのも魅力。大切な人との時間にも、自分へのご褒美スイーツにもぴったりです。

心踊るクリスマススイーツを味わって

一年で最も華やぐ季節に、タカノフルーツパーラーのクリスマスデザートは彩りを添えてくれます。苺の甘酸っぱさと可愛いモチーフの組み合わせは、眺めるだけでも幸せな気持ちに。

店舗ごとに異なるメニューが用意されているので、何度訪れても新しい発見があるのも魅力です。

心がほっと温まる特別なスイーツとともに、素敵なクリスマスを過ごしてみてはいかがでしょうか♡