＜協力ゼロ男＞結局「夫婦でいるのはムリ」妻からの告白に、旦那の決断は…「待って」【第5話まんが】
私はホノカ。結局明け方まで眠れず、睡眠不足で朝を迎えました。しかし苦労を訴えるも、ショウタは他人事……。まだ引っ越したばかりだというのに、状況は最悪です。それなのにショウタは私のことをからかうだけ、無神経さに失望しました。狭いリビングで気まずい時間が流れ、家族でいるのに孤独を感じます。しばらくしても状況は変わらず、夜泣き、壁ドン、他人事のショウタ。もうこんなところにいたくありません。私の心はいよいよ限界に近づいています。
夫婦として一緒にいるのはもう無理……そう訴える私に、ようやくことの重大さを理解したのか、ショウタは必死で謝ってきました。しかし私はただただ泣くことしかできません。もう心はとっくに限界を迎えていたのです。
涙の訴えから数週間後。私たちは以前見つけていた、広々とした中古の戸建てを借りることになりました。私の機嫌をうかがうように、ショウタは荷ほどきも、片付けも積極的にしてくれますが、そんな姿を見ても私の心は冷めていました。
この生活はもう無理だと訴え、ショウタの自己中心的な態度に離婚を突きつけました。
不誠実なショウタとはもう一緒にいられない、と。慌てたショウタは急いで謝罪してきましたが、もう私の心は冷えきっていました。
数週間後、以前諦めた戸建てに引っ越しました。
しかしショウタへの不信感が消えたわけではありません。
離婚をすぐにするつもりはありません。
ただ、いつでも自分の道を選べるよう準備しておこうとは思います。
ショウタとのあいだにできた溝は、深く暗いものなのです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
