TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』全話放送を記念して、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で上映会が開催されることが決定した。

本作は、死を望む少女・比名子と、その血肉を求める人魚・汐莉の関係を描いた百合ホラー。『私の百合はお仕事です！』で知られ、本作が初のシリーズ元請けとなったスタジオリングスがアニメーション制作を担った。総監督には葛谷直行、監督には鈴木裕輔、シリーズ構成・脚本には広田光毅、キャラクターデザインには郁山想、音楽には井内啓二、音響監督には納谷僚介が名を連ねた。また、主人公の八百歳比名子役の声優は上田麗奈が担当する。

上映会はユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて12月28日に開催。八百歳比名子役の上田をはじめ、近江汐莉役の石川由依、社美胡役のファイルーズあいの3名が登壇する。さらに入場者限定プレゼントも配布される予定だ。会場には公式グッズ『わたたべ』推しうちわの持ち込みが可能となっている。（文＝リアルサウンド編集部）