＜小学1年生＞学習と生活習慣がダラダラしていてイライラする！最終的にやってはいるけれど……
学校から宿題が出たりテストが始まったりと、一気にお勉強モードが高まる小学生。おうちでの学習習慣を早めにつけさせたいと考えるママも多いでしょう。またそれ以外にも、先生の話を聞いて自分で連絡帳を書いたり、自分の持ち物を用意したりといった自律的な行動が求められますよね。先日ママスタコミュニティには「小1の子どもの学習と生活習慣」というタイトルで、息子さんの行動に悩むママからこんな相談がありました。
『塾と学校の宿題は、毎日学童でやってきます。ですが、休みの日は「朝はぼーっとしているからやりたくない。夕方にしたい」と言って、夕方から夜にかけてしかやりません。その日のうちには必ずやりますが、いわゆる学習習慣がついておらず心配しています。生活面では「明日の用意は明日やりたい」と言い、ガンとして翌日の準備をしません。私は頭ごなしに｢明日の準備は前日にやるもんだ！｣と言いましたが、結局やらずに寝てしまいました。準備は全部終わっていて、あとはただ入れるだけの状態ですが、頑なにやりません。
ママ友や友人たちは、｢やることをやってからやりたいことができるルール｣を徹底している人が多く、うまくいかないことに焦っています。息子はゲームをやらないとやる気がでないから、ゲームをやってから宿題という順序になってしまっています。15分のタイマーをかけてゲームやYouTubeを見るようにはなったのですが、小さいうちからこんなにグダグダで大丈夫か、心配になってきました』
お子さんの宿題をするタイミングや翌日の学校の準備について、不満を漏らしている投稿者さん。最終的にはやるものの、休みの日の宿題は夕方から夜にかけて、学校の準備は前日にはやらずに当日にやるというお子さんに不安を募らせていました。自分の育て方に問題があるのかとママたちに意見を求めています。
やる気の出し方やルーティーンが確立しているから、見守っていていいのでは？
『結局やっているんなら、本人の意思を尊重していいと思うよ。ママが頑張りすぎ。もう少し肩の力を抜きなよ。学校の準備も後は入れるだけの状態までやるなら十分。声がけと見守りはしても、強制はしなくていいんだよ』
『自分で計画立ててできているから見守りでよさそう。夕方宿題をやるのも、翌日の準備をして当日入れるというのも、本人のルーティーンなんじゃない？ 自分が決めた時間でやっているなら、自分のペースでやったほうが続くと思うよ』
ママたちからは、投稿者さんの焦りとは真逆のコメントが寄せられていました。投稿者さんのお子さんはダラダラ過ごしたり言い訳をしたりして、宿題や準備をやっていないわけではないですよね。自分のやる気の出し方を理解しており、まずはゲームを楽しんで、最終的には宿題や準備などやるべきことを終わらせています。塾の宿題の取りかかり方を見ても、自分のルーティーンがむしろ確立しているようにも見受けられますよね。しかし投稿者さんが考える「やるべきことをやってから」という方法とは異なっていて、投稿者さんは焦りがある様子。ただ必ずしも投稿者さんの理想通りの方法でないといけない理由はありませんよね。息子さんは自分なりの方法で頑張っているのですから、それを否定してしまうと、今できている宿題や学校の準備のやる気を削いでしまう可能性も。ママたちからは「ママが頑張り過ぎだから、もっと肩の力を抜いていい」というアドバイスもありました。投稿者さんは必要なときに声をかけるだけで、見守っていれば十分ではないでしょうか。
逆に息子さんの優秀さを褒めていい！準備の大切は、失敗してから気づくもの
『準備の必要性は、忘れ物を何回かさせないと覚えない。だから言わないし、親も届けに行かない。勉強はついていっている感じだから、様子見でいい』
『あなたの気に入るタイミングでやらないと許せないってこと？ 朝に学習をさせたいのかと思うけど、それならそれであなたが朝に勉強するメリットとかをプレゼンしたら？』
投稿者さんは、休みの日の宿題は朝のうちに終わらせて、学校の準備も前日のうちに終わらせておくほうがいいと考えています。これはおそらく、自分の成功体験からきている考えではないでしょうか。たとえば投稿者さんが学生時代に当日の朝に準備をして忘れ物をしたことがあったり、夜からはじめた宿題がなかなか終わらなかったり、そうした経験があるのかもしれません。息子さんも何か失敗することで学び、自分なりのタイミングを見つけていくことも大切なことです。もし今の習慣を続けるなかで成績が落ちたり、宿題がその日のうちに終わらなかったりといったことが起きたら、そのときに生活習慣を改善したらいいのではないでしょうか。またどうしても朝に勉強をさせたいのであれば、ガミガミ叱るのではなく、朝に勉強をするメリットを説明してもいいでしょう。息子さんを納得させられたら、習慣を変えられるかもしれません。
まだ小1だから、あまりギチギチに管理しすぎないで！
『小学校の入学説明会で、校長先生から「少し前まで幼稚園児だったお子さんたちが、小学生になったから急に全部自分でできるようにはならない。学習や生活習慣の習慣づけには、年単位の時間がかかることを念頭に取り組んでもらいたい。できれば小1〜小2くらいの間は明日の用意は親御さんが一緒にやってあげて、宿題も横について見てあげてください」という主旨のことを言われていた』
『学校の準備は◯時まで、塾の宿題は行く前日までに終わらせたらよし、と幅を持たせていたよ。自分でスケジュール管理できるようになってほしいし。先に宿題や用事を終わらせたらゲーム時間を追加、とかもやっていたかな。うちは長女が塾が嫌いではなくて割と早い段階で習慣化できたけど、次女は嫌がって全然やらなくて数ヶ月でやめた。本当に向き不向きがあるよね』
投稿者さんはおそらく子育てに一生懸命で、なんでも真面目に取り組む方なのでしょう。そのためお子さんが自分と同じようにできていないことに、イライラを募らせてしまうのかもしれません。ママたちからは「子どもと親は別人格なのに、思い通りに動かそうと思いすぎ」「周囲のママに影響されて理想を押し付けるのはよくない」といった厳しいコメントも寄せられていました。
投稿者さんのお子さんは「自分なりに宿題や学校の準備ができる子どもだから、投稿者さんがそこまで心配する必要はない」というのがママの総意のようです。その上でお子さんが心休まる場所である家で、あまりガミガミ言い過ぎないほうがいいこと、周囲のママにいちいち影響されないこと、小学校1年生というまだ幼い年齢で完璧にできるわけはないことなど、アドバイスが届きました。宿題も準備も、まだまだ親が一緒にやってあげていい時期です。本人のやる気を出してあげるためにゲーム時間の追加やご褒美などもあげつつ、しっかりできたときには思いっきり褒めることも大事なことですよね。投稿者さんは今回ママたちから寄せられた意見を参考に、お子さんの勉強や生活の習慣について、もっとゆったりとした気持ちで見守ってあげてほしいです。
文・AKI 編集・有村実歩