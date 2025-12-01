激動の63年！ 戦争からバブルまで”昭和”とはどういう時代だった？【図解 昭和の話】

”昭和100年”という奇跡 激動の63年が、今をつくった

戦争も繁栄も経験した唯一の時代

1926年から1989年まで約63年間続いた昭和。この期間には、戦争の惨禍と復興、そして経済成長による繁栄までもが含まれていました。これほどの激変を一気に体験した時代は、世界の歴史のなかでも非常に珍しいといえます。

昭和前期、日本は戦争へと突き進み、国土は焦土と化しました。しかし、敗戦からわずか数年で復興が進み、なんとか生活を再建。

高度経済成長期には、所得倍増計画や東京オリンピックで未来への期待が高まり、技術の進歩によって家電や自動車も家庭に広がっていきます。さらに、昭和45年（1970年）の大阪万博は、世界に向けて日本をアピールする場となりました。

しかし、その歩みは決して順風満帆ではありません。オイルショックでは経済の脆さが露呈し、その後発生したバブル経済は社会に多大なる影響を与えました。

今、私たちが享受している暮らしや価値観の多くは、昭和という激動の時代に形づくられたものです。だからこそ、昭和を知ることは、未来を考える入り口にもなるでしょう。

昭和の象徴的な出来事

敗戦から高度経済成長、バブルまで、約63年間という昭和の長い歴史には濃密な記憶が刻まれています。

昭和20年（1945年） 第二次世界大戦敗戦 昭和30年（1955年）頃～ 高度経済成長期

昭和39年（1964年） 東京オリンピック 昭和45年（1970年） 大阪万博

昭和48年（1973年）・昭和54年（1979年） オイルショック

昭和61年（1986年）～ バブル経済

懐かしむ？ ありえない？世代で読み解く”昭和という異世界”

世代を超える「昭和」という共通言語

昭和の暮らしや文化を語るとき、人によって反応はさまざまです。「懐かしいなあ」と目を細める人もいれば、「え、そんなことが当たり前だったの！？」と驚く人もいます。どちらの反応であっても、その感情の振れ幅こそが、昭和という時代の面白さを物語っているでしょう。

テレビは叩けば直ると信じられていた根拠のない迷信、運動中に水を飲むなと指導された根性論、街中にあふれていた騒がしい音や看板――。今の常識から見ればドン引きするような光景も、当時は誰もが共有していた当たり前の日常でした。そして、それを知ることは、世代を問わず同じテーブルで盛り上がれる”共通言語”になるのです。

昭和をリアルタイムで過ごした大人世代にとっては、あの頃の思い出を呼び覚ます時間旅行となるでしょう。一方で、平成や令和に生まれた比較的若い世代にとっては、まるで異世界をのぞき込むような新鮮な体験となります。

世代を超えて、家族でも友人でも語り合えるきっかけが、「昭和」には詰まっているのです。

昭和という時代の姿

テレビは叩いて直す

街にあふれる音・看板

運動中に水分補給禁止

