（CNN）米国のトランプ大統領は30日に行われた米国とウクライナの当局者による米南部フロリダ州での協議について一定の楽観的な見方を示した。トランプ氏は、ウクライナ戦争を終結させるための合意について「十分な見込みがある」と述べた。

一方でトランプ氏は、ウクライナの汚職問題について「有益ではない」とも発言した。この数日前には、ゼレンスキー・ウクライナ大統領の側近であるイエルマーク大統領府長官が反汚職捜査のため家宅捜索を受け、辞任していた。イエルマーク氏は、エネルギーインフラを巡るキックバック疑惑に巻き込まれた新たな人物とみられている。

トランプ氏は「協議は進行中であり、順調に進んでいる。人々が殺されるのを止めたい」と述べた。

トランプ氏は、ルビオ国務長官とウィトコフ特使が30日午後にウクライナ当局者との協議を終えた後、両氏と話をしたという。

「ふたりと話したが、うまくやっている。ウクライナには難しい問題があるが、ロシアもこの戦争を終わらせたいだろうと思う」（トランプ氏）

「難しい問題」とは何かと問われると、トランプ氏は「汚職の状況が続いていることだ。それは有益ではない」と指摘した。

トランプ氏は「合意に至る可能性は十分にあると思う」と付け加えた。