°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤ò·çÀÊ¡¡µÙ¤ß¤ÎÍýÍ³ÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤·
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î½Ð±é¤òµÙ¤ó¤À¡£ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢½Ð±é¥¢¥Ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¾ì¤Ë°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÉÔºß¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¤Ë¡Ö°Â½»¥¢¥Ê¤ÏËÜÆü¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤ß¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°£¶»þÁ°¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢£¸»þÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸åÂ³ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×£Í£Ã¤ÎÀîÅçÌÀ¤È¤Î°ú¤·Ñ¤®¥È¡¼¥¯¡Ê¤³¤ÎÆü¤Ï¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¡Ë¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½Ð±éµÙ¤ß¤¬»þ¡¹¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹ÔÅö»þ¤ËµÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤ªµÙ¤ß¤Ê¤ó¤À¤¡¡×¡Ö¿·½ÕÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¡©¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£