かねて特定の地域や診療科での「医師不足」は叫ばれてきたが、人材不足が問題になっているのは「看護師」も同様。厚労省の推計では2025年で約27万人の看護師が不足する可能性も指摘されている。日本看護協会によると2023年度の病院における正規雇用看護職員の離職率は11.3%、新卒採用看護職員の離職率も8.8%と人材流出も無視できない。武蔵大学社会学部准教授で医療ジャーナリストの市川衛氏に、深刻化する「看護師不足」の裏に潜む医療制度の問題点を聞いた。

＊＊＊

【写真を見る】病棟の大卒看護師増加で死亡率が低下するという調査結果も

看護師不足は様々な現場で深刻化していますが、そのなかに「7対1病床」があります。「7対1」というのは看護体制のことで、日中、看護師1人が患者さんを7人担当する配置のことを指します。「7対1」以外にも慢性期一般病棟などで採用される「15対1」や、回復期リハビリ病棟などで採用される「13対1」など様々な種類があります。

「医師不足」のみならず「看護師不足」も深刻

「7対1病床」が採用される病院に多いのは救急医療を担う「急性期病院」。急性期病院は、手術が必要な患者さんや、救急搬送された患者さんなど、濃厚な医療処置を必要とする人々を受け入れています。そうした患者さんの変化を早期に発見し、適切なケアを行うため、一般病棟の中でも特に手厚い「7対1」という看護体制が敷かれていることが多いのです。

その重要な病床で看護師が不足している理由はいくつかありますが、精神的なストレスやプレッシャーが大きいことに加え、激務に収入が釣り合っていないと感じる人が多いこともあります。一言でいうと当たり前のことかもしれませんが、ここには医療制度の構造的な問題が潜んでいます。

急性期病棟の看護師が激務なことは想像がつくのではないでしょうか。突然やってくる重症度の高い患者さんの処置をすることもあり、瞬時の判断が求められるケースも少なくない。他の病棟に比べても緊張感が高く肉体的にも精神的にも激しいプレッシャーがかかります。心が折れてしまう看護師も多いですが、7対1病床の看護師は急変する患者さんの容態を観察して適切に処置することが必要なので、高度な技能が求められます。

そうなると、必然的に抜けた穴を埋められる人材の量は少なくなります。元々急性期の看護をやっていた人材を再雇用するという手もありますが、例えば、子育てのため年単位で職を離れていた場合、日進月歩の医療技術やスピード感を取り戻すのは容易ではありませんし、夜勤などの勤務条件が合わないことも多々あります。急性期の看護師はかなりの特殊技能を求められるため、人材を育てるのにも時間がかかります。人材の流入が絞られている以上は人材の流出を抑えることが重要です。人材流出を抑えるのに手っ取り早く効果が高いのは収入を上げることですが、公定価格である診療報酬で収入が決まっている病院経営、とりわけ人件費率が高い急性期病院において、原資を捻出するのは構造的に極めて困難なのです。

「7対1病床」のジレンマ

看護師の給料を上げられないことには多くの病院が慢性的な赤字経営に陥っていることが関係しています。福祉医療機構の発表によると、対象にした全国270の急性期病院のうち2023年度に経常赤字だった病院の割合は56.7%。経常利益率は平均で−1.7%でした。ここで、急性期病院を含む一般病院の2023年度の経常利益率の平均が−0.4%だったのと比較すると、7対1病床などを持つ急性期病院の収益性が低いことが分かります。

病院側としては、7対1基準を維持して高い入院料を得ないと経営が成り立たない一方で、そのために膨らむ人件費やコストを賄いきれず、結果として赤字に陥るというジレンマ（構造的な赤字）を抱えています。原資となる利益が出ない以上、看護師の給料を上げることもままならないのが実情です。

そもそも、7対1病床は2006年の診療報酬改定によって急性期医療の質向上のために導入され、報酬額も大きく引き上げられました。当時、7対1病床は看護師の人員を揃えられれば算定ができ、患者さんで埋まっていれば高収益を上げられたため、制度新設時には各地の病院がこぞって採用をしました、その結果、2014年のピーク時には全国約38万床に上っています。

その後、厚労省は設置基準の引き上げや、「重症患者」の基準（重症度、医療・看護必要度）を厳しくするなどの形で7対1病床を減らそうと試みましたが、この10年で減らせたのはわずか5万床でした。そうしている間に人口減の影響もあり、7対1病床の対象となる患者さんが減って病床を埋められなくなり、気づけば病院の収益に負の影響を及ぼしてしまっています。

それでは7対1病床の数を減らしてリハビリテーションなどを行う回復期病棟などに切り替えれば、看護師不足も収益性も改善して良いと思うかもしれませんが、そう簡単にはいきません。病床の切り替えにはリハビリ室の設置や専門職（PT・OT）の採用コストも伴うので、ただでさえ赤字の病院からするとハードルが高い。何より7対1病床はその地域住民の命を守る重要な役割があり、病院側にとって「ブランド」面での価値もあるので、一度設置したものを取り払うのには重い決断が必要になります。

病院の集約化もやむを得ない

看護師の給料を上げるため政府も何もしていないわけではありません。2024年の診療報酬改定の際には、給与のベースアップ＋2.5%を目標として看護職員の処遇改善分が診療報酬に加算されています。ただこの程度の賃上げでは他業種と競合し、激務と天秤にかけて看護人材が流出してしまいます。

やはり看護師不足を防ぐ賃金アップには根本的に病院の経営を改善して、給与として看護師に還元することが急務になります。しかし、特に急性期病院では前述の通り、経営改善をしたくてもできない現状がある。この難しい問題を解決するには、ある程度身を切ることが必要で、例えば地方の病院の集約化などはやむを得ないのではないかと思います。

基本的に大規模な病院ほど収益性が高く、看護師の待遇が良いことはよく知られています。日本看護協会の病院看護実態調査（2024年）によると、勤続10年看護師（非管理職）の平均月額給与は病床数99床以下の病院では約31万9000円なのに対して、500床以上の病院では約36万7000円です。給与のみならず、大きな病院ほどきちんとした研修プログラムがあり、一度職を離れても戻ってこられるような採用フローが整備されています。看護師目線でも働きやすいケースが少なくありません。

大規模病院の収益性が高い傾向にあるのは業務の効率化がなされるからです。医療ニーズに合わせて複数の病院に分散していた医療体制を一か所に集めることができれば、蓄積される症例数が増加して専門的な医療を提供できるようになる。急性期医療も一度に対処できる患者さんの数が増えます。加えて、職員のシフトが組みやすくなり夜勤の負担も減らすこともできる。看護師の負担を減らせれば離職も減って直接的に看護師不足の改善につながります。



医療体制はコスト・アクセス・質の3つで評価できます。当然ながら患者側から見た場合、分散していた病院を集約すれば「アクセス」が悪くなる人が出てきます。しかし、人口減により需要の絶対量が減少している地域において、この3つをすべて満たすような医療を提供することはもはや難しくなってきています。看護師不足の結果起きる医療の「質」の悪化を食い止めるためにはどこかを削らなければならない。病院の集約化は「アクセス」を削る現実的な改善策のひとつといえます。看護師の問題に限らず、今後の日本の医療は、何を削り、何を残すか、選別する段階にきていると言えるかもしれません。

デイリー新潮編集部