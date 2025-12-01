フジテレビ「すぽると！」（日曜後11・45）が11月30日に放送され、シーズンオフ恒例の人気企画「100人分の1位」の「直球」部門のベスト5が発表された。

昨年1位だった大勢（巨人）が、まさかの11位（2票）と波乱の幕開けとなり、5位には今井達也（西武）とウィック（DeNA）が8票でランクイン。今井については高橋宏斗（中日）が「ピンチになった時のギアの上げ方、今井さんにしかできない」とコメント。ウィックについては村上宗隆（ヤクルト）が「今年1回しかやってないんですけど、3球三振だった。最後の3球目のストレートしか見てないですけど、速い」とうなった。

4位は西口直人（9票）がランクイン。2位はともに10票を集めた松山晋也（中日）、伊藤大海（日本ハム）が入った。松山については近本光司（阪神）が今季の対戦を振り返り「カウント3―2でチャンスだったんですけど、最後の決め球がインロー（内角低めに）ズバーンって来た時は、ストレートを狙ってても手が出なくて、これちょっと無理やな。ここ数年で一番いいボールやなって感じた1球だった」と称賛。伊藤に関しては佐野恵太（DeNA）が「ピストルとかロケットみたい」とうなれば、近藤健介（ソフトバンク）も「手元の強さだったり速さは群を抜いている」と称えた。

栄えある1位に輝いたのは山下舜平大（オリックス）。今季はケガもあり、わずか4試合の登板にとどまったものの伊藤大海が「初速と終速差を感じさせない真っ直ぐ」と評価すれば、万波中正（日本ハム）も「パリーグの選手だったら満場一致な気がしている」と大絶賛。バッテリーを組む若月健矢（オリックス）も「ストレートを受けて怖い投手はなかなかいない。ショートアームから投げるので」と肘から先を伸ばさずテイクバックがコンパクトなフォームから繰り出される160キロ超の直球は「怖い」とすら評した。

見事、1位となった山下は「今年は全然投げてないので（1位）あるかなとも思わなかったびっくりしてます」と驚きながら、謙虚に喜んだ。