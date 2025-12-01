お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が1日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。歌手の浜崎あゆみ（47）が29日開催予定だった上海公演中止後の行動を明かしたことに言及した。

浜崎は28日、インスタグラムのストーリーズに「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と発表していた。

29日は、浜崎のロゴマークのデザインの指輪をした手の写真を投稿し「I HOPE TAS ARE DOING OK MISS YOU ALL」（TA＝ファンの総称＝が元気でいることを願っています。会えなくて寂しいです）とつづった。さらに香港最大級の日本情報オンラインメディア「LikeJapan」の報道を引用。「この記事にあるように、私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました」と報告。「会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんに向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」とつづった。

カズレーザーは「本当に浜崎あゆみさんのプライドがある行動だと思う。凄いことなんですけど、これ、僕が思うに浜崎さんクラスじゃないとできないというか、不用意にマネしたら当局から何らかの処罰、処罰とは言わないまでも圧力がかかる可能性がある。安易にマネするのは難しいなと思う」とコメントした。