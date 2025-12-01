¶å½£ºÇÂ¿Å¹ÊÞ¿ô¡ª¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬À×ÃÏ¤Ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×ÃÂÀ¸¡ª2027Ç¯½Õ¤Ë200Å¹½¸·ë¤ÎÇã¤¤ÊªÅ·¹ñ¤¬³«¶È¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë
»°°æÉÔÆ°»º¤ÈÊ¡²¬ÃÏ½ê¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡×À×ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Ê¡²¬¡×¤Î·úÃÛ¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È¤Ï2027Ç¯½Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¶å½£ºÇÂç¤È¤Ê¤ëÌó200Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¢¤Î°äÅÁ»Ò¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢·×²è¤ÎÁ´ËÆ¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡×À×ÃÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª
¶å½£½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡×¤¬±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤¬¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯Ê¡²¬¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡£2025Ç¯11·î¤«¤é·úÀß¹©»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·×²è¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅï¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î´ûÂ¸·úÊª¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆºÆ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³«¶È¤Ï2027Ç¯½Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¤Î¿·¤·¤¤¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯Ê¡²¬¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤¤ë¡©
¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯Ê¡²¬¡×·×²èÃÏ¤Ï´´ÀþÆ»Ï©¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥ÊÄÌ¤ê¡×¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¹âÂ®´Ä¾õÀþ¤Î¡Ö°¦Åæ¡×IC¤«¤éÌó2¥¥í¤È¡¢¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤ÇÊ¡²¬¶õ¹Á±Ø¤«¤éÌó25Ê¬¤ÎÌÅÉÍ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
ÌÅÉÍ±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ï¤ä¤äµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÌÊâ25Ê¬ÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÂç»³µÀ¿À¼ÒÀ×¸ø±à¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Å¸Ë¾Âæ¤«¤éÈþ¤·¤¤Í¼ÍÛ¤äÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»¶Êâµ¤Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìó200Å¹ÊÞ¡ª ¶å½£ºÇÂçµé¤Î¤ªÇã¤¤ÊªÅ·¹ñ¤¬ÃÂÀ¸
¿·¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÌó200Å¹ÊÞ¡£¤³¤ì¤Ï¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÇºÇÂçµé¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
½ÐÅ¹¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥º´ØÏ¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ªÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°û¿©¥¾¡¼¥ó¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¡¢Çã¤¤ÊªÅÓÃæ¤ÎµÙ·Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©»öÌÜÅª¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤ÊÅ¹¤¬Â·¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³¤ÊÕ¤Î¹¾ì¤È¥¨¥³¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¿·¤·¤¤»ÜÀß¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤ÊÕ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡ª ³¤ÊÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔÂç
¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤ÎË¤«¤Ê´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¹¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¾ì¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÈóÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤âºÆÍøÍÑ¡ªÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È
¤³¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î´ûÂ¸·úÊª¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆºÆ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ÃÛ¤¹¤ë·úÊª¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤ä¹â¸úÎ¨ÀßÈ÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑÍ÷¼Ö¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¤Îµ²±¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤Ê³¤¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ Ê¡²¬¡×¡£2027Ç¯½Õ¡¢¶å½£ºÇÂç¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ë¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆü¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê²èÁü¡§»°°æÉÔÆ°»º¡¢Ê¡²¬ÃÏ½ê¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È¤ª¤Ç¤«¤± Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë