12/1〜5OA 12/21まで開催中！『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』
師走に入りましたね！12月は楽しいイベントが満載です！
今週ご紹介するのは、もし自分があの映画の世界に入ったら、どんな人生の選択をしていくのか！？
そんな没入体験が楽しめる！イベントです。
『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』！
なんだかワクワクしますよね！？
細田監督といえば、『時をかける少女」『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそばかすの姫』そして、現在公開中の『果てしなきスカーレット』など、数々の話題作を世に送り出して来ました。
そんな各作品の世界に没入して、映画の中のテーマに沿って選択をしながら進んでいく体験型リアルイベントです。
今年5月に初めて行われた「思考実験展」では、１万２千枚のチケットが完売！SNSを中心に話題を呼びました。
もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか？、、、そんな思考を実験していく、”じぶん没入体験”エンターテインメント。
そして、今回は細田監督の作品とコラボレーションした「思考実験展」が誕生！
『バケモノの子』の舞台にもなった渋谷のど真ん中で、映画の世界観を感じられる体験が登場！
もし、あなたが、あの映画のあのシーンに直面したら、、、！？
いろいろな選択をしていくことで、新しい自分を発見するかもしれません！
主人公はあなた自身です。
ぜひ、忙しいこの時期に、細田監督の作品の中に没入して、映画の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか？
ゲストに、「思考実験展」の仕掛け人！「NO MORE」のCCO・広屋佑規さんを迎えて、イベントが誕生するまでのお話しや、今回のイベントの楽しみ方についてお話しを伺います。
〜ラインナップ〜
【月】仕掛け人登場！思考実験とは？
【火】話題を呼んだ5月に行われたイベントの中身
【水】細田監督作品に入り込んで思考を実験！
【木】最新作『果てしなきスカーレット』の世界にも没入
【金】細田監督作品のグッズもあります！
〜イベント概要〜
【タイトル】『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』
【スケジュール・会場】12月21日（日）までSHIBUYA TSUTAYA地下１階にて開催中！
＊チケットは日時指定制です。
【オフィシャルサイト】https://shikoujikkenten.com/scarlet