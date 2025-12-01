師走に入りましたね！12月は楽しいイベントが満載です！

今週ご紹介するのは、もし自分があの映画の世界に入ったら、どんな人生の選択をしていくのか！？

そんな没入体験が楽しめる！イベントです。

『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』！

なんだかワクワクしますよね！？

細田監督といえば、『時をかける少女」『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそばかすの姫』そして、現在公開中の『果てしなきスカーレット』など、数々の話題作を世に送り出して来ました。

そんな各作品の世界に没入して、映画の中のテーマに沿って選択をしながら進んでいく体験型リアルイベントです。

今年5月に初めて行われた「思考実験展」では、１万２千枚のチケットが完売！SNSを中心に話題を呼びました。

もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか？、、、そんな思考を実験していく、”じぶん没入体験”エンターテインメント。

そして、今回は細田監督の作品とコラボレーションした「思考実験展」が誕生！

『バケモノの子』の舞台にもなった渋谷のど真ん中で、映画の世界観を感じられる体験が登場！

もし、あなたが、あの映画のあのシーンに直面したら、、、！？

いろいろな選択をしていくことで、新しい自分を発見するかもしれません！

主人公はあなた自身です。

ぜひ、忙しいこの時期に、細田監督の作品の中に没入して、映画の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか？

ゲストに、「思考実験展」の仕掛け人！「NO MORE」のCCO・広屋佑規さんを迎えて、イベントが誕生するまでのお話しや、今回のイベントの楽しみ方についてお話しを伺います。

〜ラインナップ〜

【月】仕掛け人登場！思考実験とは？

【火】話題を呼んだ5月に行われたイベントの中身

【水】細田監督作品に入り込んで思考を実験！

【木】最新作『果てしなきスカーレット』の世界にも没入

【金】細田監督作品のグッズもあります！

〜イベント概要〜

【タイトル】『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』

【スケジュール・会場】12月21日（日）までSHIBUYA TSUTAYA地下１階にて開催中！

＊チケットは日時指定制です。

【オフィシャルサイト】https://shikoujikkenten.com/scarlet