草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド』第8話のあらすじ＆場面写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』より、第8話（12月1日放送）のあらすじと場面写真が公開された。

■『終幕のロンド』第8話あらすじ

本作は、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、様々な事情を抱えた家族に寄り添い、遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かすヒューマンドラマ。

こはる（風吹ジュン）との最後の別れを終えた数日後、樹（草なぎ剛）と真琴（中村ゆり）は、散骨した下田の海で、何も言わず、ただ寄り添うようにして過ごした時間をそれぞれ思い出していた。ところが、樹が散骨に同行したことはすぐさま利人（要潤）の耳にも入り、秘書からの報告で、下田の海岸で樹が真琴の肩を抱いている写真を見た利人は…。

「御厨ホームズ」と戦う決意をした磯部（中村雅俊）。樹は、御厨の闇を暴こうとする波多野（古川雄大）から集団訴訟に必要な証拠の話を聞くなかで、亡くなった磯部の息子の恋人の存在を気にかける。樹は、「御厨ホームズ」の14人目の被害者、小林太陽（末廣拓也）の遺品整理に向き合ううち、1枚の売買契約書を発見する。そこには太陽のざんげとも後悔ともいえる言葉が遺されていて、それを見た樹は、契約書に書かれた住所を頼りに、ある場所へと向かう。

一方、その太陽の自死を受け入れられない弟の陽翔（山時聡真）は、相変わらず精気を失ったまま。遺品整理が思うように進まないことから、見かねた海斗（塩野瑛久）が「スマホやパソコンがあれば、何かヒントがあったかもしれない」と口にすると、陽翔は自ら死を選んだ兄の気持ちを知りたい一心で、遺品の中に見当たらなかった太陽のスマホとパソコンを探し求める。そして、そのゆくえを突き止めると思わぬ暴挙に出る。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』第8話

12/01（月）22:00～

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

主題歌：千葉雄喜「幸せってなに？」

制作著作：カンテレ

■関連リンク

ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』番組サイト

https://www.ktv.jp/shumaku-rondo/