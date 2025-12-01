Photo: Kenya Chiba

年に一度の「Amazon ブラックフライデー」も、今日が最終日。買い忘れはありませんか？

あと1つぐらい何か…と思っているなら、モバイルバッテリーはどうでしょう。モバイルバッテリーって壊れないからずっと使い続けてしまいがちですが、バッテリーの劣化も発火の原因の1つ。

「モバイルバッテリー、最後に買ったのいつだっけ？」という方におすすめしたいのはTORRAS（トラス）の｢FlexLine Pebble｣。

「発火しにくい」「ケーブル内蔵」「カラビナ付き」の三拍子が揃った1台です。

TORRAS モバイル バッテリー「FlexLine Pebble」 8,496円 Amazonで見る PR PR

最大70cm、好きな長さで使えるケーブル内蔵

Photo: Kenya Chiba

「Pebble（ペブル）＝角が取れた小石」という意味の名を持つ「FlexLine Pebble」。丸みを帯びたフォルムがしっとりと手になじむ、扱いやすい1台です。

容量は10000mAhで、デバイスの状態にもよりますが、TORRASの調べではiPhone 17 proは約2回、AirPods Pro 3は約11回の充電できるとか。なかなか頼もしいですね。

Photo: Kenya Chiba

「FlexLine Pebble」の特徴の1つが、 「USB Type-Cケーブル内蔵」であること。最大70cmまで伸ばせる巻き取り式で、好きな長さに無段階で調節ができるため、ケーブルがからまることもありません。

最大出力35Wなので、スマホはもちろんMacBook AirぐらいのノートPCなら給電もできちゃいますし、急速充電にも対応。出張先はもちろん、ワーケーションやカフェでの作業時のおともにもピッタリです。

Photo: Kenya Chiba

薄くてしなやかなケーブルは2万5000回もの引き出しテスト済み。USB端子部分はマグネット内蔵で、巻き終わるとピタッと固定されて収まりもGOOD。

本体にはUSB Type-Cポートが1口あるため、ケーブルがもう1本あれば、最大2つのデバイスが同時に充電できます。

使いやすくて、すごく安心の「カラビナ一体型」

Photo: Kenya Chiba

「FlexLine Pebble」のもう1つの特徴は「カラビナ付き」であること。

一体型は、後付けのカラビナやストラップとは安心感が段違い。本体にしっかりと固定されているので、取れたり抜けたりするリスクは低いうえ、カラビナ自体も2万回の開閉耐久テスト済みで安心です。

Photo: Kenya Chiba

アウトドアのシーンでは、リュックのストラップなどに取り付けておいて、充電したいときにケーブルをシュッと伸ばすだけで簡単。

カラビナでしっかり固定されていて、ケーブルも内蔵。いつでも充電できる準備は万端なので、リュックを下ろして、ケーブルを探して…という手がかからないのがうれしいところ。

Photo: Kenya Chiba

また、通勤時にはバッグのストラップにつけておけば、バッグの中をごそごそ探さなくていいからスマート。

10000mAhは約37Whに換算されるので、160Wh以内という航空会社の機内持ち込みの条件もクリア。出張時に機内でもデバイスの充電ができます。

発火・膨張リスクを考慮した、安全設計

Photo: Kenya Chiba

そして気になる安全性ですが、かわいらしい見た目によらず、｢FlexLine Pebble｣は高い安全性を備えているのも特徴。

本体の一部には、樹脂製のクッションを搭載。また、発火・膨張リスクが低いとされる高品質な円筒型セルを採用しています。

安全基準を満たした家電製品であることを示す日本独自の｢PSE認証｣も、安全確保と環境保護を目的とした中国の安全認証制度｢CCC認証｣も取得。

TORRAS独自の3年間の保証がついていることは、この製品への自信のあらわれにほかなりません。

iPhoneケースにも「エアバッグ」という安心を

｢Ostand Q3 Air｣（対象デバイスはiPhone 16 Pro／16 Pro Max／17 Pro／17 Pro Max）

Photo: Kenya Chiba

モバイルバッテリー同様、iPhoneケースにも安全性と使いやすさを求めている人には、TORRASのエアバッグ付きiPhoneケース｢Ostand Q3 Air｣がおすすめ。

ケースの上・下部にチューブ状のエアバッグが内蔵されています。

Photo: Kenya Chiba

TORRASの代名詞である「360度回転するゼンマイ」が縦置き・横置きに対応。

万が一落としてしまっても、エアバッグが衝撃から守ってくれると思えば、アウトドア環境での「今すぐ撮りたい！」という衝動を制限しません。

Amazon ブラックフライデーは、本日23:59まで！

安全性はもちろん、“モバイル”して使うための工夫がたくさん散りばめられた｢FlexLine Pebble｣。Amazon ブラックフライデーで15%OFFになるのは本日23時59分まで。

新作モバイルバッテリーの進化をぜひ感じてみてください。

TORRAS モバイル バッテリー「FlexLine Pebble」 8,496円 Amazonで見る PR PR

Source: TORRAS

Photo: Kenya Chiba