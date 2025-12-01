1日10時現在の日経平均株価は前週末比624.99円（-1.24％）安の4万9628.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は520、値下がりは1014、変わらずは70と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は177.82円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が99.27円、ファストリ <9983>が55.35円、フジクラ <5803>が38.44円、ＴＤＫ <6762>が22.06円と続いている。



プラス寄与度トップはセコム <9735>で、日経平均を9.96円押し上げている。次いで東エレク <8035>が7.02円、日立建機 <6305>が3.04円、イオン <8267>が2.81円、ＳＭＣ <6273>が2.27円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は銀行で、以下、金属製品、水産・農林、陸運と続く。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、電気・ガスが並んでいる。



※10時0分13秒時点



株探ニュース

