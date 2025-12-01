タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が、来年1月4日午後9時から放送される。最もドラマを代表する劇中のワードを“勝手に顕彰”する企画「ふてほど語大賞」が行われ、年間大賞は「チョメチョメ」に決定した。ノミネート20語の中から、視聴者投票を経て年間大賞とトップテンが選出された。

「チョメチョメ」とは、1980年代のクイズ番組「アイ・アイゲーム」（フジテレビ）の司会・山城新伍氏が出題の際に用いたもので、伏せ字の「××」をこう読んだことが由来。ほとんどが下ネタだったため、男女がイチャイチャする意味もついてきた。「ふてほど」においても連続ドラマ全編にわたって何度も登場した。

トップテンには「ニャンニャン」「マブい」「あばずれ」「スケバン」「金妻」「タイマン」「宜保愛子」「ぶりっ子」「プッツン」がランクイン。特設サイトで該当シーンの場面写真とともに言葉の意味を紹介している。

本家の「2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」は1日に発表される。