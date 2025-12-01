SUPER EIGHT大倉忠義が語る“アイドル”とは プロデュース術を総力取材
【モデルプレス＝2025/12/01】SUPER EIGHTの大倉忠義が、2025年12月1日発売のカルチャー誌『BRUTUS（ブルータス）』の「アイドルって？」特集号に登場。アイドルについて語っている。
【写真】大倉忠義、親子初共演の様子
変わりゆく「アイドル」について、彼らを支えるクリエイターたちと考えた一冊に。特別な衣装を着てステージに立ち、歌い、踊るアイドルたち。彼ら、彼女らの姿は、いつの時代も心の支えになっている。そして時代や社会の変化と共に、アイドルの在り方も変わりつつあると感じている。多様化するアイドルという存在について、プロデューサーや作曲家、作詞家、コレオグラファー、ボーカル講師まで、彼らを支えるクリエイターたちと考えた。2025年のアイドルシーンを切り取った、ブルータスなりのアイドル論を届ける。
巻頭では、新時代のアイドル像を作り上げるプロデューサーに取材を実施。まず、2025年のアイドルシーンの顔と言っても過言ではない「KAWAII LAB.」総合プロデューサーの木村ミサのインタビュー企画から。紅白出場も決まったFRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなど人気グループを、どのようにプロデュースしているのか。また、KAWAII LAB.が目指す理想のアイドル像について語っている。
さらに、昨年新会社を設立し、ジュニア育成により一層力を注ぐSUPER EIGHT・大倉へのロングインタビューも実施。11月に刊行された編集長を務める新雑誌『Zessei』や、そのプロデュース術について総力取材した。そのほか、i-dleリーダー兼統括プロデューサーのソヨン、きゅるりんってしてみてのプロデューサー・もふくちゃん、fishbowlを手掛けるヤマモトショウ、Negiccoの音楽プロデューサー・connie、セルフプロデュースに長ける戦慄かなのが登場する。
クリエイターだけでなく、アイドル本人たちへの取材も充実。ももいろクローバーZ・佐々木彩夏、M!LK・曽野舜太、BiTE A SHOCK・HANANO、純烈・酒井一圭へのインタビュー企画や、超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）、いぎなり東北産、REIRIEらも登場。またモーニング娘。’25・牧野真莉愛が語るハロプロ研修生企画や、坂道シリーズのクリエイティビティに迫る記事も掲載される。
さらに、Juice=Juiceが初出演し話題となっているYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の舞台裏に迫る特別取材も実施。神秘的な白い空間で撮影される“一発撮り”の裏側に込められた、アーティストとクリエイターの思いやこだわりを聞いた。本誌に加え、BRUTUSのYouTubeチャンネルでも動画コンテンツを制作。ここでしか見られないスペシャル企画を楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
