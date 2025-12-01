JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われ、首位から出た鈴木愛（セールスフォース）が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算9アンダー。岩井千怜（Honda）とのプレーオフを制し、今季2勝目、通算22勝目を挙げた。2016年以来、9年ぶり3度目のメジャー制覇。賞金3000万円に加え、豪華な副賞も手にした。

首位から出た鈴木は1番パー4でボギーを叩くも、2番パー5ですぐさまバーディーを奪取。3番パー4でまた1打落としたが、7番パー4、9番パー5でスコアを伸ばしてサンデーバックナインに入った。10番からは怒涛の3連続バーディー。しかし、1打リードの18番パー4で痛恨のボギーを叩き、決着はプレーオフへ。両者パーで迎えた2ホール目、岩井がボギーを叩く中、鈴木がパーで優勝を決めた。

2016年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯以来、9年ぶりのメジャー3勝目。鈴木は優勝賞金3000万円だけでなく、豪華な副賞も手にした。まず特別協賛の株式会社リコーからはコンパクトデジタルカメラの「RICOH GR IV」が提供された。公式ストアに19万4800円（税込）で掲載されているハイエンドモデルだ。

さらにメルセデス・ベンツ日本株式会社からはメーカー希望小売価格738万円（税込）の高級車「GLB 200 d 4MATIC Urban Stars」、後援の宮崎県、宮崎市からは宮崎県知事賞として「宮崎キャビア 1983」、宮崎市長賞として「宮崎特産 宮崎牛 10kg」が贈呈された。



（THE ANSWER編集部）