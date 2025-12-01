冬の“モノトーン”が可愛い！【GU】40・50代が真似したい「お手本コーデ」

洗練された雰囲気に格上げしてくれるモノトーンコーデは、SNSでも人気の高い着こなし。今っぽいモノトーンコーデを楽しむなら、カジュアルなアイテムを上手に取り入れるのがポイントかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフが着こなす「お手本コーデ」をご紹介します。抜け感があるのに大人の品が漂うモノトーンコーデで、冬のおしゃれを楽しんでみて。

グレーのナローワンピで女性らしさをプラス

グレーとブラックを組み合わせた、カジュアルなモノトーンコーデ。ボリューミーなブルゾンとスウェットに対し、ナローシルエットのニットワンピで好バランスに仕上げます。程よく女性らしい印象のワンピを合わせることで、今どきの大人カジュアルが完成。足元はブラックで引き締めて、都会的な印象をキープして。

スウェパンで抜け感を作るモノトーンコーデ

ラフなのに適度なハンサム感が漂う、大人のモノトーンコーデ。ボトムスをグレーのスウェットパンツにすることで、抜け感のある着こなしに。グレーの柔らかさが黒トップスを引き立て、リラックス感がありつつも上品に見える絶妙なバランスが魅力です。

