Amazonにて、プレイステーション 5版アクション「Stellar Blade（ステラーブレイド）」のパッケージ版（Amazon限定）が特別価格で販売されている。セール価格は25%オフの6,621円。

「ステラーブレイド」は、シューティングRPG「勝利の女神:NIKKE」などで知られる、韓国のSHIFT UPが手掛けるアクションゲーム。物語は“ネイティブ”と呼ばれるクリーチャーから地球を取り戻すため、第7空挺部隊所属の兵士、イヴが地球に降り立つところから始まる。本作では美しさと恐ろしさが見事に溶け合い、細部にまで渡って描かれる荒廃した世界を味わい尽くせる。

【『Stellar Blade』日本版特別トレーラー】

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.