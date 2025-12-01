巨人のファームの今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」。第１７回は会田有志新３軍監督（４１）。現役時代は右下手投げの投手としてプレー。引退後はコーチ、ディレクター職などを務めながら、１６年に難関資格「アスレチックトレーナー（ＡＴ）」を取得し、２４年には日大大学院を修了した異色の経験の持ち主だ。選手育成の軸として、個人の能力開発計画を指す「インディビジュアル・デベロップメント・プラン（ＩＤＰ）」を掲げ、個々の特長を伸ばすことに特化して飛躍へと導く。（取材・構成＝小島 和之）

就任発表から約１か月。会田３軍監督は、来季のＶ奪回を支える戦力を育成するため、若手の取り組みに目を光らせている。

「３軍は戦力を育成のために選抜、競争に振り切れる世界。いかに１軍の戦力として土台をつくっていけるかが重要なので、今は１軍と２軍の支配下選手に対して、３軍選手は何が足りないのかをまず見ています。選手に伝えているのは、育成といいながら競争であり、支配下枠や１軍登録枠のいす取りゲームに勝っていかなければいけないということ。『ライバルになる選手と比べて、ここが足りないよ』と面談や声かけをしています」

今季までファーム統括を務めた。ファーム全体を熟知する立場ではあったが、寝耳に水の抜てきだった。

「全く想像していなかったので驚きました。今までは実績のある方が監督になっているので『本当ですか？』というのが一番最初の言葉でした。これまでディクレター、トレーニングコーチ、投手コーチを務めてきましたし、大学院を修了してＡＴの資格も取りました。パッと頭に浮かんできたのは、経験をどう生かすのかということでした」

選手育成の軸に据えるのは「ＩＤＰ」という考え方。個人の能力開発計画を指す言葉で、個々の特長を伸ばすことに特化した育成プランで飛躍をサポート。平均的ではなく一芸に秀でた選手の育成を目指す。

「欧州サッカーで主流になってきている考え方で、ベルギーのシントトロイデンが取り入れているシステム。それを応用できればと考えました。野球でも長距離打者やスプリント型、三拍子そろったバランス型がいたりする。その選手に特化したフィジカルや技術練習ができれば、早く支配下になれるチャンスがあるのは、平均的な選手よりも飛び抜けた選手です。そういった育成が重点的にできれば」

磨き上げた一芸で、ファンを沸かせる選手を１軍へ輩出することが理想だ。

「動物園で例えるとライオンやチーター、象などのように人が見に来てくれるような『おー！』とワクワクするような選手。分析を担うデータアナリストやトレーニングの強化チーム、人間教育をするチームなど、全部を活用して『心技体考』の４つが充実した、ファンが心躍る選手を育てたいと考えています」

１１月中旬からの育成練習では、各選手の除脂肪体重の目標値を設定し、個別に肉体強化に特化したメニューに時間を割いている。

「フィジカル強化は必須の条件ではあるが、ただやみくもに筋肉をつければいいのではありません。そこからスピードが武器の選手なのか、長距離砲なのか、守備で生きていく選手なのかを見極めていく。ディレクターをやった経験から、数字で全てを確認できるシステムを構築しています。来年３月頃から、数字を見ながら面談などを行って『この数値は１軍のこの選手に比べて劣っている。ライバルは誰々だ』と明確にする。育成強化チームが作成した、各選手のカルテを確認しながらやっていく感じになると思います」

経験、知識を全力でチームに還元していく。合格率の低い難関資格、日本スポーツ協会公認の「ＡＴ」ではトレーナーの意識を学び、日大大学院総合社会情報研究科人間科学専攻の修士課程では運動学、医学、コーチングの知識を深めた。

「フィジカルというのは、ダイナミックに動かすこともあれば、柔軟性を上げなきゃいけないことも大事。選手に沿った内容をどう提供するかが大事で、例えば浅野は除脂肪体重は１軍のレベルまで到達しているので、動きづくりや機能的な部分も大事にしていきたい。（今季３軍で１１本塁打の）竹下であれば、いいところまで数値が上がれば、次は動き方や技術に時間を割かなければいけない。数字だけではなく、時には愛情を持って言い難いこともタイミングを見て伝える、主観的なコーチングも大事にしたいです」

ディクレクターとして、選手と向き合ってきた経験も生かしていく。

「今までは選手とコミュニケーションを取りながら『いつか選手としては終わってしまうんだよ』という出口の話を伝えてきました。今後も、とにかく競争に立たされていて、そこから選抜されて１軍に行くためには、時間は限られているということを伝えていきたい。コーチ陣にも、選手も我々も時間は限られていることは伝えていきます」

異色の経験を持つ新監督が描く、理想の監督像は―。

「“置かれた場所で咲きなさい”という言葉があるように、強みを生かして自分だけの監督という花を咲かせたい。阿部監督からは『任せている』と言葉をもらいました。戦力を育てることの本質は１軍に貢献できるかという部分にある。日本一、優勝に目掛けて、３軍がやるべきことは何かを考えていきたいです」

◆会田 有志（あいだ・ゆうし）１９８４年１月３０日、埼玉・春日部市生まれ。４１歳。佐野日大、中大を経て２００５年大学・社会人ドラフト７巡目で巨人入団。父・照夫さんは元ヤクルト投手で史上初の父子勝利。通算３７登板、３勝２敗、防御率２・８８。０９年引退、その後は巨人トレーニングコーチ、投手コーチなどを歴任し、今季はファーム統括。兄はエコノミストの会田卓司氏。大相撲の元関脇・隆乃若は親戚。