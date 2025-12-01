１日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）では、東京・神宮外苑のイチョウ並木に多くの人が集まり、車道に出たり、立ち入り禁止の柵の中に入って写真撮影をするなどの迷惑行為が話題になっていること、車両規制を行う時間を１時間繰り上げるなどの対応をしていることを伝えた。

この件について、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「これだけ多くの人が自分の写真を撮ることに一生懸命になるって、なんだろうなってずっとＶＴＲ見ながら思ってたんですよ」と話し始め、「人間って社会的な生き物だから、自分以外の他者に承認されることへの欲求ってはじめからあると思うんですね。衣食住が足りないとそれはなりを潜めるけど、衣食住が足りて欲求が前面に出なくなってきたら、承認されたい欲求が強くなる。さらにＳＮＳがそれに拍車をかけている。人間ってそういうもんなんだなって、考えながら見てました」と語った。

続けて「リアルな人間関係の中で承認されるのって難しいじゃないですか。努力もいるし、成功しなきゃいけない。でも、今、ＳＮＳができたことによって安易にそういうものが認められるようになったから、そこに飛びついてるのはわかりますね」と理解を示し、交通規制の時間やエリアの拡大など「交通の邪魔になるとかそういうのだけは回避しつつ、安易な欲求の認められ方は認めてもいいんじゃないかな」と提案した。